‘Financiële organisaties switchen steeds vaker van Excel naar ERP-systeem voor debiteurenbeheer’

Waar in 2020 de meeste financiële organisaties nog voor Excel kozen voor hun debiteurenbeheer (42%), staat in 2023 het ERP-systeem op nummer één (41%). Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen zes jaar door Onguard is uitgevoerd. Dit jaar zijn ruim driehonderd CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd.

Excel is echter niet helemaal uit beeld verdwenen voor debiteurenbeheer, momenteel gebruikt een kwart van de bedrijven (24%) dit nog. Een andere populaire tool voor debiteurenbeheer is speciale kredietbeheersoftware. Dit wordt anno 2023 nog ongeveer evenveel gebruikt als drie jaar geleden (2020: 23%, 2023: 19%). Een programma dat duidelijk in populariteit is afgenomen, is Numbers. In 2020 was dit nog voor negentien procent de favoriet, in 2023 was dit slechts voor vier procent het geval.

DSO daalt

Welk programma ook gebruikt wordt, er is wel een duidelijke positieve verschuiving waar te nemen in de Days Sales Outstanding (DSO), meldt Onguard. Waar in 2020 bij tien procent van de bedrijven de gemiddelde DSO meer dan veertig dagen besloeg, is dat inmiddels nog maar bij vier procent van de bedrijven zo. Bijna de helft (44%) hoeft momenteel gemiddeld minder dan dertig dagen te wachten op zijn betalingen.

Teveel handmatige taken

Bedrijven merken ‘teveel handmatige en tijdrovende taken’ aan als een van de grootste interne uitdagingen in hun creditmanagementprocessen (20%). In 2021 (23%) en 2022 (25%) werd dit zelfs nog gezien als de grootste uitdaging. Inmiddels wordt ‘zo persoonlijk mogelijk communiceren’ als nóg uitdagender aangemerkt (22%).

Adriaan Kom, Managing Director bij Onguard: “Debiteurenbeheer is zeker in deze economisch onzekere tijd voor ieder bedrijf van groot belang. Wanneer je dit nog handmatig bij moet houden, kost dit veel tijd. Die tijd kun je beter besteden aan het contact met de partijen die je nog geld verschuldigd zijn. Mochten bedrijven of klanten niet op tijd kunnen betalen, is het namelijk belangrijk om naar een persoonlijke oplossing te kijken. Misschien helpen betaaltermijnen of kan er een andere betaalafspraak worden gemaakt. De juiste software en nieuwe technologieën als AI kunnen helpen bij het tijdig signaleren dat klanten betalingsachterstanden oplopen en passende oplossingen bepalen. Zodat je al in een eerder stadium het gesprek aan kunt gaan en zowel voor hen als voor jouw organisatie de beste oplossing kan bieden.”

FinTech Barometer