Kleine accountancybureaus opgelet: vier tips waarmee je een passend ERP-systeem kiest

Op zoek naar een ERP-systeem? Dan weet je hoe lastig dit proces is. Want waar moet je extra op letten tijdens je zoektocht? En maak je wel de juiste keuze wanneer je kiest voor systeem X, Y of Z?

Laten we je daarom helpen bij je zoektocht. Gebruik de onderstaande vier tips en vind een passend systeem voor je accountancykantoor:

Tip 1. Let op ALLE kosten

Het beheren van kosten is van essentieel belang voor (kleine) accountancybureaus. Gelukkig moet het geen probleem zijn om hier goed op te letten voor accountants zoals jij. Denk daarom niet alleen aan de initiële kosten (de implementatiekosten) van je ERP-systeem.

Houd ook rekening met licentiekosten en onderhoudskosten. Vergeet ook niet de kosten voor ondersteuning en training mee te nemen.

In het kort: let op de Total Cost of Ownership bij het zoeken naar het ideale ERP-systeem voor je organisatie. Zorg ervoor dat de totale kosten beheersbaar zijn.

Tip 2. Maak het niet te complex

Het is cruciaal dat software soepel en eenvoudig te gebruiken is, vooral voor de wat kleinere organisaties. Het systeem moet begrijpelijk zijn voor medewerkers op elk niveau, van directeur tot derdejaars HBO-stagiair.

Maar hoe beoordeel je de gebruiksvriendelijkheid van een softwarepakket? Let op deze kenmerken om de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke systemen te meten:

Een intuïtieve gebruikersinterface die moeiteloos te navigeren is.

Niet overladen met overbodige functies die je toch niet nodig hebt.

Naadloze integratie met je bestaande software.

Duidelijke en eenvoudige rapportage en analyse die gemakkelijk te begrijpen zijn voor iedereen binnen het bureau.

Tip 3. Kies een schaalbaar pakket

Erg belangrijk: selecteer een ERP-systeem dat schaalbaar is. Dit is vooral belangrijk voor kleine accountancybureaus die mogelijk in de toekomst willen groeien. Je software moet namelijk in staat zijn om mee te groeien met de ontwikkeling van je bedrijf.

Ga dus na waar je kantoor over vijf tot tien jaar staat. Zorg ervoor dat je nieuwe systeem past binnen je gevisualiseerde toekomstbeeld.

Tip 4. Kies een implementatiepartner met branchekennis

Besef dat een ERP-implementatie een uitdagend en tijdrovend proces kan zijn. Denk daarom dan ook goed na over de aanpak van deze implementatie. Het is vaak een slimme zet zijn om samen te werken met een ervaren implementatiepartner, vooral als jouw interne IT-team beperkte capaciteiten heeft.

Kies daarom een implementatiepartner die bekend is met jouw branche. Op die manier vermijd je onnodige kosten. Een ervaren partner heeft al talloze succesvolle implementaties bij organisaties zoals de jouwe uitgevoerd.

