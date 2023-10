Gegevensuitwisseling op grond van CRS komt op stoom

Op dit moment wisselen 114 landen automatisch financiële gegevens uit van personen en organisaties op grond van de Common Reporting Standard (CRS). En er komen steeds meer landen bij.

CRS is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en is door de Europese Commissie overgenomen in een EU-richtlijn. Op grond van deze richtlijn zijn alle EU-lidstaten verplicht uitvoering te geven aan de CRS.

Nederland doet sinds 2016 mee

Op 1 januari 2016 is de CRS in Nederland ingegaan. Vanaf dat moment zijn binnen Nederland alle financiële instellingen, zoals banken, verplicht informatie te verstrekken aan de Nederlandse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst wisselt deze informatie vervolgens uit met de belastingdiensten in andere landen.

Welke gegevens worden uitgewisseld?

De financiële instellingen moeten de volgende informatie delen met de Belastingdienst:

Naam;

Adres;

Geboortedatum en –plaats;

Fiscaal woonland;

Fiscaal identificatienummer;

Rekeningnummer; en

Saldo.

De praktijk volgt

Tussen het moment dat een land toetreedt tot de CRS en het moment van de eerste gegevensuitwisseling zit vaak een paar jaar. In de praktijk kunnen wij deze vertraging goed volgen. De fiscus komt nu met vragen over bankrekeningen uit landen die een aantal jaar geleden zijn toegetreden.

Welke landen doen mee?

Buiten de lidstaten van de Europese Unie doen ook veel andere landen mee, zoals Argentinië, de Britse Maagden Eilanden en China. Ook Turkije, Hong Kong en de Verenigde Arabische Emiraten wisselen financiële gegevens uit. Sinds dit jaar horen ook Jordanië, Montenegro, Thailand en Uganda bij de CRS-landen. De komende jaren zullen onder andere Tunesië, Marokko en Oekraïne ook financiële gegevens gaan uitwisselen.

Naar verwachting zullen de komende tijd vragen worden gesteld over vermogen in Ghana, Koeweit, Nigeria, Oman of Peru. Deze landen wisselen namelijk financiële informatie uit sinds 2019 en 2020.

mr. Nienke ten Donkelaar is verbonden aan FT-advocaten als advocaat-belastingkundige en is als auteur en specialist verbonden aan Fiscaal Vanmorgen.