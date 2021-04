SBR Nexus lanceert centraal portaal voor gegevensuitwisseling

SBR Nexus heeft het platform Mijn Data, Mijn Business opgezet. Daarmee kunnen ondernemingen voortaan via één portaal zakelijke gegevens uitwisselen volgens de SBR-standaarden.

Het is het eerste portaal voor de zakelijke markt waarbij verschillende financiële partijen aangesloten kunnen worden, waaronder de banken, aldus SBR Nexus. ‘Naast jaarrekeningen wordt steeds vaker niet-financiële informatie opgevraagd, zoals huurcontracten en duurzaamheidsdata. De noodzaak om met een eenduidig datastelsel te werken wordt steeds groter.’ Nieuwe technologie en digitalisering zorgen ervoor dat ondernemers steeds vaker, meer en nieuwe vormen van gegevens moeten uitwisselen met verschillende organisaties in de zakelijke markt. ‘Op dit moment is er niet één portaal voor data-uitwisseling in de private sector’, zegt Maurits Cammeraat, CCO SBR Nexus. ‘En dat terwijl de groei van de digitale aanlevering van gegevens vraagt om een eenduidig stelsel, dat ook nog voldoet aan de marktstandaard SBR.’

Ook data-inzicht

Het nieuwe portaal, afgekort tot MDMB, moet daar een oplossing voor bieden. ‘Met MDMB kunnen 1,2 miljoen ondernemers in Nederland makkelijk, snel en veilig data uitwisselen volgens de marktstandaard met hun bank en andere financiële partijen.’ Behalve tijd- en geldwinst levert het platform ook meer data-inzicht op voor ondernemers, aldus Cammeraat. MDMB is al een vaste partner voor banken als ABN Amro, ING en Rabobank. De organisatie wil daarnaast andere partijen zoals alternatieve financiers, overheids- en brancheorganisaties aansluiten.