AFM en BFT sluiten convenant gegevensuitwisseling

De AFM en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants.

De AFM is toezichthouder in het kader van de Wta, terwijl het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. ‘Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme en de waarborging van de integriteit van het financiële stelsel. De informatie van de AFM is daarom nuttig voor het Wwft-toezicht van het BFT op accountants en (aan accountantskantoren verbonden) belastingadviseurs’, aldus het BFT. De informatie-uitwisseling tussen de AFM en het BFT is mogelijk door een wijziging van de Wwft per 1 januari van dit jaar. ‘In het samenwerkingsconvenant tussen AFM en BFT zijn de formele afspraken vastgelegd die voor de informatie-uitwisseling vereist zijn.’

Publicatie vooraf melden

De onderlinge informatie-uitwisseling kan algemeen zijn, over ‘zaken en ontwikkelingen die voor het uitvoeren van hun wettelijke taken van belang (kunnen) zijn’, zo staat in het convenant. Maar het kan ook over specifieke zaken gaan: ‘Indien het BFT of de AFM constateert dat beide toezichthouders tegen een bepaalde gedraging handhavend kunnen optreden en/of dat gezamenlijk optreden gewenst is, neemt het BFT respectievelijk de AFM hierover contact op met de andere toezichthouder om nadere werkafspraken te maken over de wijze van optreden in het desbetreffende geval.’ Ook is afgesproken dat BFT en AFM elkaar op de hoogte stellen voordat zij toezichtvertrouwelijke gegevens of inlichtingen die voor de toezichtstaak van de andere toezichthouder van belang kan zijn of die zij van de ander hebben verkregen, naar buiten brengen, ‘tenzij zulks evident onnodig is’. Het convenant zal elke twee jaar worden geëvalueerd.

Dataminimalisatie

Vorig jaar gaf minister Hoekstra (Financiën) al aan dat de gegevensuitwisseling in het kader van databescherming zoveel mogelijk wordt beperkt. ‘Het BFT zal bij een verzoek van de AFM om informatie over een accountantsorganisatie via een categorisering aangeven in hoeverre de betrokken organisatie voldoet aan de verplichtingen in de Wwft. Voor het geval er een noodzaak bestaat tot het verstrekken van meer informatie, sluiten de AFM en het BFT een samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties kennen interne procedures voor de naleving daarvan en beschikken over beveiligde omgevingen voor het delen van informatie. Daarnaast moeten beide organisaties datalekken melden.’