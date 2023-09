Economische Zaken start proef cybersubsidie voor kleine bedrijven

Omdat kleine bedrijven nog te weinig maatregelen treffen tegen cyberdreigingen, gaat het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een proef doen met een subsidieregeling Mijn Cyberweerbare Zaak. Het DTC stelt hiervoor 300.000 euro beschikbaar.

Onderzoeken van het DTC en het CBS tonen aan dat praktische voorlichting over cyberveiligheid helpt, maar nog niet elke ondernemer aanzet tot actie. Het DTC wil daarom onderzoeken of het wegnemen van een financieel knelpunt kleinere ondernemers aanzet tot het nemen van cybersecuritymaatregelen.

Maximaal 1.250 euro

Met de proefsubsidie kunnen micro- en kleine ondernemingen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. ‘Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie.’ De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van 1.250 euro per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

Aanvragen in oktober

De investeringssubsidie kan worden aangevraagd van 2 oktober tot 1 november 17.00 uur. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidiebudget is uitgeput. Het DTC beveelt de CyberVeilig Check aan, die een eigen actielijst oplevert met te nemen cybermaatregelen. ‘De tweede stap is het benaderen van een leverancier van IT-beveiligingsdiensten die kan ondersteunen bij één of meer maatregelen van de actielijst. De laatste stap bestaat uit de aanvraag van de subsidie en het uploaden van de actielijst en offerte(s) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).’