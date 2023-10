Door de werkgever betaalde kosten belastingadvies voor een bezwaar in de inkomstenbelasting

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de door een werkgever betaalde belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting.

Aanleiding

Een werkgever laat voor zijn in Nederland woonachtige leden van de Raad van Bestuur (boardleden) de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzorgen door een belastingadvieskantoor. De boardleden verrichten werkzaamheden in Nederland en in Duitsland. Tussen de adviseur van de werkgever en de inspecteur ontstaat een geschil over de onderbouwing van het materieel werkgeverschap in en de allocatie van de beloningen van de boardleden aan Duitsland (met terugwerkende kracht). Als gevolg van dit geschil houdt de werkgever over 100% van het loon van de boardleden loonheffingen in. De boardleden tekenen bezwaar aan tegen hun Nederlandse aanslag inkomstenbelasting, omdat Duitsland het heffingsrecht zou hebben over een deel van hun loon. De werkgever neemt de belastingadvieskosten van deze bezwaarprocedures voor zijn rekening.

Vragen

Vormt de inhuur van een belastingadvieskantoor door de werkgever voor het geven van adviezen in een bezwaarprocedure in de inkomstenbelasting (belast) loon voor de boardleden? Zo ja, kwalificeren de belastingadvieskosten, die samenhangen met de bezwaarprocedure, als extraterritoriale kosten (ET-kosten)?

Antwoorden

Ja, aan de voorwaarden van loon wordt voldaan. Nee, de belastingadvieskosten voor een bezwaarprocedure in de inkomstenbelasting zijn niet aan te merken als ET-kosten.

Een nadere beschouwing hierover is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.