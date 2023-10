Eshuis geeft medewerkers natuurherstel cadeau

Eshuis Accountants en Adviseurs geeft in samenwerking met Sumthing iedere medewerker natuurherstel cadeau. Dit kan variëren van het planten van bomen, zeewier en wilde bloemen, het herstellen van koraal, tot het opruimen van plastic. Het kantoor wil hiermee duurzaamheid tastbaar maken, mensen inspireren en bewustzijn creëren.

Eshuis heeft de ambitie om een duurzame impact te maken en is sinds juli 2022 B Corp gecertificeerd. Dit is een certificering voor profitbedrijven die worden beoordeeld op de impact op sociale en milieuaspecten. In samenwerking met Sumthing investeert Eshuis in natuurherstel. ‘Die kleine stukjes individueel natuurherstel, zorgen samen voor een grootschalig Eshuis-natuurherstel’, zegt Mirjam Struijk-Doornweerd, bestuurder van Eshuis. ‘Sumthing heeft voor elke Eshuizer verschillende natuurherstelprojecten geselecteerd en daaraan gedoneerd. Vervolgens kan iedere medewerker de resultaten van haar/zijn persoonlijke impact volgen met technologieën zoals drones en satellieten, om zo te zien waar en wanneer de natuur is hersteld en groeien tot volwaardige ecosystemen. Op deze manier wordt doneren aan de natuur toegankelijk, boeiend en betekenisvol. Het wordt echt zichtbaar. Als je ziet wat er speelt en verandert, raak je betrokken en gemotiveerder om echt verschil te maken. Door samen kleine stukjes natuur te herstellen en kennis te delen met elkaar, herstellen en beschermen we de natuur op grootschalige wijze.’

Voortrekkersrol

Het initiatief is door medewerkers enthousiast onthaald, zo stelt Eshuis. Gijs Schuringa van Sumthing zegt: ‘Eshuis neemt hiermee een voortrekkersrol als impactvolle werkgever. De eerste reacties vanuit verschillende hoeken van de organisatie laten blijken hoe trots collega’s worden van de impact die Eshuis voor hen maakt. Creëer bewustzijn, geef mensen meer kennis en kijk niet alleen naar de economische belangen, dan kun je tegelijkertijd waarde creëren voor de planeet én je organisatie. Ik verheug me op hoe we deze samenwerking in de toekomst verder uitbouwen en de collectieve impact verhogen.’

Concreet

Zo draagt Eshuis bij aan het herstellen van bossen in Schotland, zeewier voor de kust in Portugal, het herstellen van koraalriffen voor de kust van Kenia en het opruimen van plastic in Cambodja. Behalve Eshuis is in Nederland ook Alfa Accountants & Adviseurs B Corp-gecertificeerd. Wereldwijd hebben 43 accountantskantoren het certificaat. Dat is 0,6% van het totaal aantal gecertificeerde bedrijven.