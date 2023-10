Slachtoffers Corina de J kunnen fluiten naar geld

Het Openbaar Ministerie kan het geld dat beleggers hebben gestoken in de frauduleuze beleggingsvehikels van boekhoudster Corina de J. waarschijnlijk niet veilig stellen. Er is 56 miljoen euro kwijt.

Volgens de FIOD zit De J. achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om via online broker Mugan Markets geld in de producten te steken. Die zouden een jaarrendement van 200 procent opleveren. De Tielse voormalige boekhoudster zat sinds 24 augustus in voorlopige hechtenis maar werd vorige week op voorwaarden vrijgelaten. Tegelijk met De J. werden ook een man (31) uit Oosterhout en een 39-jarige man uit Tiel aangehouden. Het drietal wordt onder meer verdacht van witwassen en verduistering.

Mugan Markets

Het Openbaar Ministerie gaf De J. in september toestemming om gedupeerden te helpen 56 miljoen euro terug te halen bij Mugan Markets. De online broker is gevestigd op een eilandengroep in de Stille Oceaan en het is onduidelijk wie de eigenaren zijn. De terugroepactie heeft niets opgeleverd, liet advocaat Danny Snijders eerder al aan het FD weten. Hij staat een groep van 900 gedupeerden bij die zich in een stichting hebben verenigd.

Slachtofferhulp

De woorden van Snijders worden nu bevestigd door het Openbaar Ministerie. Die laat in een verklaring weten: ‘In dit onderzoek is het leggen van beslag een prioriteit. De FIOD en het OM hebben hiervoor inmiddels de nodige strafrechtelijk beschikbare middelen ingezet. Helaas heeft tot nu toe de inzet van deze middelen richting Mugan Markets geen effect gehad. Ondanks diverse pogingen is het tot op heden niet gelukt vermogen bij Mugan Markets veilig te stellen. De verwachting van het OM is dat deze situatie niet zal veranderen.’ Het OM beseft dat deze mededeling hard aankomt bij gedupeerden en verwijst hen door naar Slachtofferhulp.