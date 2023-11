Intrekking ANBI-status kerkelijke instelling blijft ook bij Hoge Raad in stand

Het oordeel van het gerechtshof dat met terugwerkende kracht de ANBI-status van een Nederlandse vestiging van een Noorse kerkelijke instelling wordt ingetrokken, blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag geoordeeld. De kerkelijke instelling voldoet volgens het gerechtshof niet aan de voorwaarden dat zij geen winstoogmerk heeft en geen vermogen oppot.

Onderzoek fiscus

Een in Nederland gevestigde stichting die is verbonden aan een Noorse kerkelijke instelling beschikte sinds 1 januari 2008 over de ANBI-status. Die fiscaal aantrekkelijke status werd na onderzoek van de Belastingdienst op 2 januari 2017 ingetrokken met ingang van 1 januari 2010. Volgens de Inspecteur voldeed de stichting niet langer aan de ANBI-voorwaarden.

Rechtszaak

Tegen deze beslissing werd beroep ingesteld. De rechtbank oordeelde dat de stichting niet voldeed aan de zogenoemde anti-oppoteis en dat daarom de ANBI-status terecht met terugwerkende kracht is ingetrokken.

In hoger beroep oordeelde het hof dat de feitelijke werkzaamheden van de stichting niet rechtstreeks waren gericht op het dienen van enig algemeen belang, maar slechts op het op indirecte wijze dienen van de financiële belangen van rechtspersonen om de door die rechtspersonen nagestreefde activiteiten mogelijk te maken. Het hof was verder nog van oordeel dat de stichting in elk geval met ingang van 1 januari 2010 niet (langer) voldoet aan de anti-oppoteis en de winstoogmerktoets. Tegen deze beslissing werd beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Hoge Raad

De stichting vroeg de Hoge Raad de uitspraak van het hof te vernietigen. Er werden verschillende cassatieklachten ingediend. De Hoge Raad oordeelt dat deze cassatieklachten niet slagen. De hoogste rechtsinstantie doet de klachten zonder inhoudelijke motivering af, omdat ze niet tot vernietiging van de uitspraak van het hof kunnen leiden en het niet nodig is om antwoord te geven op belangrijke vragen voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht. Met de uitspraak van de Hoge Raad blijft de intrekking van de ANBI-status van de kerkelijke instelling in stand.

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1525