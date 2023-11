NOAB trapt community AI & ChatGPT af met brainstorm kopgroep

NOAB verkent met haar leden de innovatieve mogelijkheden van AI & ChatGPT voor het administratie- en belastingadvieskantoor. Tijdens de kickoff voor de community over AI & ChatGPT brengt NOAB kantoren samen voor kennisdeling en brainstorming. Dit als vervolg op een zeer goed ontvangen praktische training AI & ChatGPT, die wegens succes eind november nogmaals wordt aangeboden.

Brainstorm en community

NOAB-kantoren zijn al lange tijd enthousiast over onderling samenwerken. NOAB wil dit faciliteren met communities rondom allerlei onderwerpen die het kantoor aangaan. In deze kickoff brainstormen koplopers gezamenlijk over de nieuwste technologische ontwikkelingen – met de nadruk op AI & ChatGPT – en hun mogelijke bijdrage aan het dagelijks werk.

Daarnaast denken deelnemers na over de bouwstenen van een ideale AI & ChatGPT-community, zoals bijeenkomsten, kennisdeling, verdiepingstrainingen, best practices en praktijkvoorbeelden.

Thijs Knoester, adviseur diensten & innovatie bij NOAB: “NOAB begrijpt het potentieel van samenwerking tussen onze leden. Samen met hen verkennen we hoe nieuwe technologieën onze kantoren kunnen helpen bij bijvoorbeeld advisering, klantcontact of efficiëntere werkprocessen.”