Schuld wordt niet ontlopen door schijnconstructie na faillissement

Een vrouw en haar bedrijf, een groothandel in consumentengoederen, moeten ruim 318.000 euro schadevergoeding betalen, omdat zij hebben geprofiteerd van een schijnconstructie waarmee een schuld werd ontlopen. Tot dat oordeel kwam de rechtbank Amsterdam onlangs.

Faillissement

De partner van de vrouw had met zijn afvalrecyclingbedrijf een schuld van bijna 275.000 euro (met rente) aan een zakenrelatie. De man en zijn bedrijf gingen in 2020 failliet. Van de schuld was nog maar 26.000 euro voldaan. Als gevolg van de faillissementen werd het restant niet voldaan, terwijl het bedrijf van de vrouw verder opbloeide.

Schijnconstructie

Het bedrijf van de vrouw stond dan wel op haar naam, maar werd feitelijk bestuurd door de man. Daarmee was een schijnconstructie opgezet en profiteerde de vrouw van het niet-nakomen van de schuld door de man en zijn bedrijf, oordeelt de rechtbank. Ook kreeg zij van haar man een Porsche Panamera ter waarde van 78.350 euro, terwijl dat geld voor de schuld kon worden gebruikt.

Dat betekent dat de vrouw nog € 78.350,00 aan de schuldeiser moet betalen (voor de Panamera) + € 102.250,00 (voor de inkomsten uit het nieuwe bedrijf) = € 180.600,00. De gedaagden moeten daarnaast samen nog € 137.500,00 betalen (voor de inkomsten uit het handelsbedrijf) te betalen. In totaal komt dat uit op € 318.100,00.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2023:6872