Mkb-ondernemers zien overname én verkoop binnen vijf jaar wel zitten

Bijna de helft van de ondernemers met een mkb-bedrijf (48 procent) wil zijn onderneming binnen nu en vijf jaar verkopen, concludeert adviesbureau Marktlink. Andersom is de ambitie om zelf over te nemen nog groter: 78 procent ziet het wel zitten om tussen nu en 2029 een ander bedrijf te kopen. Conclusie: ruim een kwart twijfelt dus over kopen of verkopen.

Marktlink liet een onderzoek doen onder meer dan duizend Europese mkb-bedrijven met tien tot 200 medewerkers, waarvan 299 in Nederland. Daaruit blijkt dat 34 procent van de Nederlandse ondervraagden het momenteel een goed moment vindt om een ander bedrijf aan te kopen en bijna eenzelfde groep (33 procent) vindt de tijd rijp om te verkopen. En de markt zal verder aantrekken, denken de ondernemers volgens Marktlink. Dat spint als overnameadviseur garen bij een positief sentiment en zag de laatste twaalf maanden het aantal opdrachten verdubbelen. ‘Wij verwachten dat er een golf aan transacties komt. Ondernemers zijn crisismoe, we zien veel ondernemers die klaar zijn om hun bedrijf te verkopen.’ Dat komt enerzijds vanwege leeftijd of iets anders willen gaan doen, maar anderzijds ook omdat ondernemers met een (financiële) partner sneller denken te kunnen groeien. Voor de middellange termijn (vijf jaar) is de aan- en verkoopbereidheid dus nog een stuk groter.

Belgen meest positief

Dat optimisme is ook elders aanwezig. Zo heeft in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen twaalf maanden 31 procent van de ondervraagden over een verkoop nagedacht en 47 procent over een aankoop. De Belgen zijn het meest positief: 63 procent van de mkb’ers vindt het daar een goed moment om een bedrijf te kopen.