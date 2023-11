Belastingplan, dividend en pensioen: wat is wijsheid voor de dga?

De Tweede Kamer heeft onlangs een aantal amendementen aangenomen bij het Belastingplan 2024. Op 19 december staat de stemming in de Eerste Kamer gepland. Pas dan weten we of en zo ja welke wijzigingen overeind blijven en welke niet. In de tussentijd moet de dga de balans opmaken. Wat is wijsheid?

Dividendklem

Nu de rente de afgelopen jaren weer fors is gestegen (rendement inmiddels weer bijna 3%) is de dividendproblematiek die ons in het vorige decennium zo heeft beziggehouden bij dga’s met pensioen- en/of lijfrente in eigen beheer als sneeuw voor de zon verdwenen. In het verleden was de waarde in het economisch verkeer van de pensioen- en lijfrenteverplichtingen door de lage rente soms wel drie keer zo hoog als de fiscale waarde met als gevolg dat geen dividend kon worden uitgekeerd. Nu de rente zo hard is gestegen, valt deze waarde weer een stuk lager uit, hetgeen ruimte geeft voor dividenduitkeringen ook bij BV’s met niet-uitgefaseerde pensioenen.

Box 2 tarief vanaf 2024

Vanaf volgend jaar wordt box 2 opgedeeld in twee schijven. In de eerste schijf die loopt tot € 67.000 bedraagt de belasting 24,5%. Op grond van de gewijzigde plannen wordt het hoge tarief in box 2 tarief volgend jaar geen 31% maar 33%. Aan de dga dus de keus of hij het beste nog in 2023 of juist beter in 2024 dividend kan uitkeren. De achterliggende gedachte van het tweeschijvenstelsel is het tegengaan van ‘oppotten’ van winsten. Het geld moet dus de BV uit. Dan maar meteen het tarief in box 3 ook verhogen naar 36%.

Dividend of pensioen

Met de voorgestelde tarieven van 2024 zou een (extra) dividenduitkering van bijvoorbeeld €25.000 als volgt belast worden (gecombineerde heffing Vpb met box 2):

(Totaal) dividend Winst minder dan € 200.000 Winst meer dan € 200.000 Minder dan € 67.000 38,85% 43,93% Meer dan € 67.000 45,73% 50,29%

Afhankelijk van de totale hoogte van de winst en dividend geldt een van deze tarieven. Maar wat nu als ik in plaats van een dividenduitkering van € 25.000 mijn pensioen eerder in laat gaan. Met een gebruikelijk loon van € 51.000 past nagenoeg de gehele uitkering nog in de eerste schijf van box 1. Dat is dus een tarief van 36,97%. Vermeerderd met de ZVW-bijdrage van 5,32% komt het totale tarief dan uit op 42,29% (voorgestelde cijfers 2024).

Ouderdomspensioen

Maar goed, het pensioen eerder in laten gaan zult u zeggen? Nou ja, het is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar voor dga’s die inmiddels 10 jaar of minder voor hun AOW-gerechtigde leeftijd zitten, biedt de Wet toekomst pensioenen (Wtp) deze mogelijkheid. Waar in het verleden het pensioen 5 jaar eerder zonder voorwaarden mocht ingaan en bij meer dan 5 jaar een verklaring diende te worden ondertekend dat men definitief wilde stoppen met werken, is deze verklaring vanaf 1 juli niet langer nodig en kan het pensioen dus 10 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zonder nadere voorwaarden ingaan.

In het overgangsrecht van artikel 38b Wet LB staat te lezen dat een wijziging van de fiscale begrenzingen weliswaar niet van toepassing is op aanspraken die vóór 1 juli 2023 zijn ontstaan maar dat dit niet geldt als die wijziging ten gunste van de werknemer of gewezen werknemer is. Op basis van lid 3 van het genoemde artikel geldt dat ook voor pensioen in eigen beheer.

Conclusie

Nu de rente de afgelopen tijd behoorlijk is gestegen, zijn steeds meer dividenduitkeringen mogelijk. Vanaf 2024 verandert echter de tariefstructuur in box 2. Een alternatief zou voor sommige DGA’s kunnen schuilen in het eerder in laten gaan van het pensioen. Zekerheid over de definitieve tarieven hebben we pas als ook de Eerste Kamer instemt met het Belastingplan. De stemming hiervoor staat gepland op 19 december. En wat vervolgens een nieuw kabinet gaat doen, dat is nu nog echt ‘koffiedik kijken’.

Drs. David M. Wildemans MPLA CCFP

