Pensioen bij indiensttreding: werkgever, pas op je woorden!

Het gerechtshof Den Haag heeft zich recent uitgelaten over de vraag of een werkgever en een werkneemster een pensioentoezegging zijn overeengekomen. Hierbij komt het aan op de vraag of dit alleen hoefde als het gebruikelijk was voor advocaat-stagiaires of dat het een pensioentoezegging moest worden zoals gebruikelijk was voor advocaat-stagiaires.

In de aanstellingsbrief was deze zinsnede opgenomen: “er wordt een pensioenverzekering afgesloten zoals die voor advocaten in loondienst gebruikelijk is”. In de arbeidsovereenkomst was niets over pensioen opgenomen. Tussen partijen is vanaf de datum van indiensttreding verschillende keren over de pensioenregeling gesproken, waarbij ze het maar niet eens werden over de gemaakte afspraken. Volgens de werkgever was een bepaald nettoloon overeengekomen, conform het nettoloon bij de vorige werkgever. Verder stelde hij dat er geen sprake zou zijn van een pensioenvoorziening, behalve als dit wel gebruikelijk is voor advocaat-stagiaires. De werkgever wilde immers niet dat de werkneemster achtergesteld zou worden bij andere advocaat-stagiaires. Hiervoor heeft de werkgever ook contact gezocht met de Orde van Advocaten van Rotterdam om te horen dat een pensioenregeling voor stagiaires niet gebruikelijk is.

Onderwerp van discussie

De werkneemster stelt op haar beurt dat ze bij de ontvangst van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd naar het pensioen, omdat daarover niets was opgenomen en dat de werkgever toen heeft verwezen naar de aanstellingsbrief. De pensioenregeling blijft onderwerp van discussie tussen partijen tot de werkgever ineens toch iets heeft geregeld, bijna twee jaar na indiensttreding. De vraag die overblijft: wat te doen met de periode vanaf datum indiensttreding tot dat moment?

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof Den Haag (5 september 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1803) volgt de werkneemster in haar stellingen dat sprake is van een onvoorwaardelijke pensioentoezegging. In de aanstellingsbrief was immers opgenomen dát er een pensioenvoorziening getroffen zou worden, waarbij dit niet zou gebeuren als dit gebruikelijk was, maar zoals dit gebruikelijk was voor advocaat-stagiaires. De werkgever is er niet in geslaagd om aan te tonen dat de afspraak anders uitgelegd moet worden. Dit in combinatie met de verklaring dat de werkgever naar díe aanstellingsbrief heeft verwezen, maakt dat de werkgever gehouden is een pensioentoezegging te treffen vanaf datum indiensttreding.

Rechtsverwerking

Het beroep op rechtsverwerking (de werkgever zou dan door het handelen van de werkneemster er geen rekening meer mee hoeven te houden dat ze nog een beroep zou doen op de pensioentoezegging) door de werkgever gaat ook niet op. Er zijn geen bijzondere omstandigheden aangetoond die dit beroep rechtvaardigen. De werkgever had er rekening mee moeten houden dat de werkneemster niet vóór het einde dienstverband een vordering zou indienen, nu dat eenmaal gedurende een dienstverband gecompliceerder is. Binnen enkele maanden daarna heeft de werkneemster de pensioenkwestie al aangekaart. Net als in de periode tot het moment dat de werkgever wel een pensioenvoorziening trof. Wat de inhoud van de pensioenvoorziening moet worden, staat echter (nog) niet vast. Om die reden plant het Gerechtshof een zitting om te bezien of in goed overleg alsnog tot een invulling van de pensioentoezegging kan worden gekomen.

Conclusie

De kwestie laat maar weer eens zien dat je als werkgever goed op je woorden moet letten. Een goede vastlegging van de afspraken is van groot belang. Ondanks dat het in deze kwestie maar over een beperkte periode gaat. Het verschil tussen wel pensioen en geen pensioen zit in casu tussen de woorden “zoals” of “als”. Nu in de komende periode alle pensioenregelingen in Nederland aangepast gaan worden als gevolg van de Wet toekomst pensioenen (Wtp), is het dus van groot belang om alert te zijn op een juiste vastlegging.

Linda Evers is advocaat bij Gommer & Partners.

