‘Bedrijven aan zet bij klimaatsceptisch kabinet’

Als het komende kabinet de klimaatproblemen links laat liggen, moeten bedrijven het voortouw nemen om de crisis op te lossen. Dat stelt adviesbureau ImpactBuying. Daarbij is data over de productieketen cruciaal.

Volgens mede-CEO Leontien Hasselman-Plugge hebben grote bedrijven zoals supermarktketens en grote kledinglabels wereldwijd veel invloed op het klimaat. ‘Waar Nederland denkt terug te kunnen naar een tijd waar grote grensoverschrijdende problemen zoals klimaatopwarming en immigratie niet bestaan of op te lossen zijn door naar binnen te kijken, zullen bedrijven wél actie moeten ondernemen.’

Data boven tafel krijgen

Ondernemingen kunnen met hun inkoopbeslissingen sturen op verbetering van arbeidsomstandigheden of vermindering van ontbossing en CO2-uitstoot. ‘Wat daarvoor nodig is, is dat bedrijven heel goed zicht hebben op wat er in hun productieketens gebeurt. Hoe beter zij weten waar en onder welke omstandigheden hun grondstoffen worden gewonnen, verwerkt en vervoerd, hoe meer zij hun invloed kunnen aanwenden om het klimaat te verbeteren. We zien veel bedrijven die hun best doen om alle data boven tafel te krijgen en die echt gemotiveerd zijn om een positieve impact te maken en verbetering inzichtelijk te maken.’

We stemmen elke dag

De urgentie op het klimaat die er de laatste jaren is ontstaan bij bedrijven, zal niet zomaar verdampen als we een klimaat-sceptisch kabinet krijgen, aldus Hasselman. Ook consumenten hebben invloed door middel van hun koopgedrag. ‘De Nederlander wil wel zaken als bananen, zijden blouses en chocolade blijven kopen. Het is daarom ook aan consumenten om te kiezen voor retailers die zich bekommeren om mens en milieu. We stemmen eigenlijk elke dag voor de wereld die we willen, met de producten en diensten die we inkopen.’