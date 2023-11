Excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding) van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een niet in Nederland wonende bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam.

Aanleiding

Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij ontvangt een excessieve vertrekvergoeding in de zin van artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964).

Vraag

Dient voor de bepaling van het toetsloon in de zin van artikel 32bb Wet LB 1964 te worden uitgegaan van het volledige loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964 of van het deel van dat loon dat op basis van het van toepassing zijnde belastingverdrag aan Nederland is toegewezen?

Antwoord

Voor de bepaling van het toetsloon in de zin van artikel 32bb Wet LB 1964 dient in deze situatie te worden uitgegaan van het volledige loon in de zin van artikel 10 Wet LB 1964.

Een nadere beschouwing hierover is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.