Finance-student in kwartfinale KNVB Beker

SV Spakenburg versloeg woensdagavond het elftal van Katwijk en staat in de kwartfinale van de KNVB Beker. Spakenburg-verdediger Youri Koelewijn (23) studeert HBO Finance, Tax and Advice. Hij werkt bij een plaatselijk administratiekantoor. Sloeg Koelewijn dit jaar een profcontract af om boekhouder te worden?

Spakenburg is de eerste amateurclub in zeven jaar die de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker haalt. Na penalty’s werd een andere amateurclub, Katwijk, verslagen. In de volgende ronde kan Spakenburg loten tegen PSV, Feyenoord of Heerenveen. Ook Ajax en FC Twente zijn nog in de race. Zaterdag wordt bekend tegen wie de voetballers van Spakenburg in de volgende ronde mogen aantreden. Zeker is dat het een ploeg uit het betaalde voetbal zal zijn.

PEC Zwolle

Voor Spakenburg-verdediger Youri Koelewijn is het een groot avontuur. En het lijkt ook de juistheid van zijn keuze, eerder dit seizoen, te bevestigen. De 23-jarige Spakenburger had toen de kans om over te stappen naar Eerstedivisieclub PEC Zwolle. Dat ging echter niet door. Volgens regionale krant PZC wees Koelewijn een profcontract af, omdat hij zich liever richtte op zijn toekomst als accountant.

Te mooi

Voor Accountancy Vanmorgen reden om even contact te zoeken met de voetballende finance professional-in-opleiding. Koelewijn zit in het laatste jaar van zijn HBO studie Finance, Tax and Advice aan de Hogeschool van Amsterdam. Sinds 2,5 jaar werkt hij bij het plaatselijke administratiekantoor FTF Finance. Liet hij de ultieme jongensdroom om profvoetballer lopen om boekhouder te worden? Een mooi verhaal, maar verre van de waarheid, zo blijkt. Zijn transfer naar PEC Zwolle ketste af op de financiën, zo laat Koelewijn desgevraagd weten.

Toekomst

Koelewijn combineert een voltijdsopleiding met een baan bij een administratiekantoor en topsport. ‘Ik heb het geluk dat leren mij altijd makkelijk is afgegaan,’ zegt de finance student, die een VWO-diploma heeft. Wat hij gaat doen als hij straks afgestudeerd is, weet Koelewijn nog niet. Misschien speelt hij zich in de kwartfinale van de KNVB Beker zo in de kijker dat er een nieuw profcontract voor hem klaarligt. De desbetreffende club zal dan wel met een goed financieel voorstel moeten komen, dat ook fiscaal doordacht is. Van die onderwerpen weet deze verdediger namelijk meer dan de gemiddelde voetballer.