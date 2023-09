Sterk staaltje creatief boekhouden in Europees voetbal

De net naar de hoogste klasse van het Belgische voetbal gepromoveerde RWD Molenbeek telt 30 miljoen euro neer voor de 19-jarige Ghanees Ernest Nuamah. Het is de duurste aankoop in de geschiedenis van het Belgische voetbal. Maar in België worden grote vraagtekens bij de transactie gezet.

Nuamah, die wordt overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, zal namelijk geen seconde spelen voor RWDM. De Brusselse club heeft de talentvolle buitenspeler, die ook bij Ajax op de radar zou hebben gestaan, onmiddellijk verhuurd (met verplichte aankoopoptie) aan Olympique Lyonnais in Frankrijk. De Ghanees is niet eens gepresenteerd in België.

Zelfde eigenaar

Hoe dat zo? RWDM en Olympique Lyonnais hebben dezelfde eigenaar. Het is de Amerikaanse zakenman John Textor. Zijn Franse club verkeert financieel in zwaar weer en staat onder verscherpt toezicht van de Franse voetbalbond. Lyonnais mag volgens de krant Het Laatste Nieuws maximaal 23 miljoen euro uitgeven aan nieuwe spelers en daarom verzon de club de omweg via België. Het leidt amper twijfel dat Textor bij RWDM met een kapitaalinjectie op de proppen is gekomen, wat in Frankrijk niet getolereerd zou worden, schrijft NOS.nl.

RWDM heeft zich met de opmerkelijke transactie in de kijker gespeeld van de Belgische voetbalbond. De Brusselse club geeft met de aankoop van Nuamah een veelvoud uit dan het verdient. Mocht RWDM de regels hebben geschonden dan kunnen er boets en een transferverbod komen. Het intrekken van de licentie is echter niet mogelijk, weet Het Laatste Nieuws.

Bal is rond

Een primeur is de transactie van Nuamah in België niet. In de zomer van 2021 verkaste Mickaël Biron van voetbalclub Nancy naar zusterclub KV Oostende voor vijf miljoen euro. Hij werd direct weer uitgeleend aan Nancy dat exact 5 miljoen euro nodig had om zijn proflicentie te houden. Biron speelt nu bij RWDM. CEO daar is Gauthier Ganaye. Een functie die de Fransman in 2021 ook bij Oostende bekleedde. En zo is niet alleen de bal rond in het Belgische voetbal.