Ex-staatssecretaris Snel gaat convenant mkb-financiering op gang trekken

Voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel wordt gezant van het Nationaal Convenant mkb-financiering, de afspraak waarmee mkb’ers makkelijker aan financiering moeten gaan komen.

In november sloten banken, branchevereniging MKB-Nederland en andere financieringspartijen een convenant waarmee financiering voor het mkb beter beschikbaar en bereikbaar moet worden. Volgens demissionair minister van Economische Zaken Adriaansens is het doel ook om te komen tot ‘het beste mkb-financieringsklimaat van Europa’.

Bij het sluiten van het convenant was de wens dat er een speciale gezant zou worden aangesteld. Die figuur is nu gevonden in de persoon van Snel. ‘Het doel van deze gezant is om zorg te dragen voor de voortgang van het verdere proces van het convenant. Hierbij richt de gezant zich op de partijen die het convenant hebben ondertekend. Conform bovenstaand uitgangspunt zal ik een gezant aanstellen om de ambities uit het convenant, tezamen met alle ondertekenende partijen, verder uit te werken.’ Het kabinet heeft niet als doel om inzichten die hieruit voortvloeien voor te leggen aan formerende partijen, voegt Adriaansens daaraan toe.

Behalve staatssecretaris (2017-2019) was Snel in het verleden ook bestuursvoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank, lid van de raad van bestuur van ABP en bewindvoerder bij het IMF in Washington. Hij wordt voor acht maanden aangesteld.