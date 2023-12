KPMG onderzoekt gedrag Gelderse commissaris van de Koning

KPMG gaat het onderzoek uitvoeren naar het gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends. Dat onderzoek start op 12 december, laat de provincie weten.

Grensoverschrijdend gedrag

Berends zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Regionale krant de Gelderlander publiceerde daar deze herfst over. Hoewel Berends zelf ontkent, legde hij wel zijn taken tijdelijk neer. Tot het onderzoek is afgerond, neemt oud-burgemeester van Leiden Henri Lenferink de rol van commissaris van de Koning in Gelderland op zich.

Zoektocht naar geschikt kantoor

De Provinciale Staten van Gelderland zijn opdrachtgever van het onderzoek. Er is gezocht naar “een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau dat zorgvuldig onderzoek uitvoert dat recht doet aan alle betrokken partijen”, meldt de provincie.

Statenlid Mark Smits, betrokken bij de zoektocht naar een geschikt onderzoeksbureau, zei eerder dat kleinere bureaus niet stonden te springen om het onderzoek te doen. Daarom werd bij een aantal grotere kantoren een offerte gevraagd. De opdracht is nu gegund aan KPMG.