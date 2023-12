Visionplanner komt met controlesoftware in de cloud en een AI-assistent

Visionplanner, leverancier van rapportagesoftware voor de accountancybranche en ondernemers komt met een geavanceerde AI-assistent VAIA en een cloudoplossing die controlepraktijken ondersteunt bij de wettelijke controles.

VAIA, Visionplanner Artificial Intelligence Assistant, is een slimme AI-assistent die nu al in staat is om met een druk op de knop financiële analyses uit te voeren. Accountants kunnen deze analyses gebruiken om gedetailleerde adviezen te geven, zoals het bepalen of een ondernemer beter kan overstappen naar een BV. Ook koppelt VAIA RGS-codes aan grootboekrekeningen, waardoor handmatig koppelen verleden tijd is.

VAIA leert van zichzelf. Straks kan de tool ook assisteren in de samenstelpraktijk. Dit door bijvoorbeeld bij risicogericht samenstellen suggesties te geven voor de juiste risico’s en bijbehorende werkzaamheden. Het gebruik van VAIA zal in 2024 gratis zijn binnen Visionplanner.

Visionplanner Audit

Na het toevoegen van Compilation, de nieuwe generatie samenstelsoftware, introduceert Visionplanner in 2024 ook een nieuwe oplossing voor de controlepraktijk: Visionplanner Audit. Hiermee kunnen kantoren alle opdrachten op hetzelfde platform afhandelen. De ontwikkeling van deze cloudapplicatie gaat in samenwerking met vooraanstaande accountantskantoren.

Met de tool, kunnen controlerende accountants rekenen op volledige compliance dankzij geïntegreerde en context-afhankelijke regelgeving, inzicht in het controleproces en optimale dossiervorming. Daarnaast biedt de controleapplicatie tijdsbesparing door dynamisch dossierbeheer en controleplannen. En met aanpasbare dashboards is er altijd grip op de voortgang van de controleopdrachten.

Bron: Visionplanner