BIJ1 moet subsidie terugbetalen vanwege ontbrekende accountantsverklaringen

BIJ1 heeft voor 2022 na aanmaningen alsnog een goedkeurende accountantsverklaring voor de politieke partij ingediend, maar een goedkeurende verklaring voor het wetenschappelijk instituut, de politieke jongerenorganisatie en de buitenlandinstelling ontbreekt nog steeds.

De verantwoording voor de neveninstellingen van Bij1 is daarmee onvoldoende gebleken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief over de jaarstukken van politieke partijen. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) brengt op grond van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) jaarlijks advies uit over de verantwoordingsdocumenten van alle politieke partijen.

Betalingsregeling Bij1

Een schriftelijke verklaring omtrent de getrouwheid van het financieel verslag en de overzichten door een accountant is een noodzakelijke voorwaarde om eerder verleende subsidie te kunnen vaststellen. “Dit betekent dat mijn ministerie € 127.840,29 gaat terugvorderen van BIJ1”, schrijft De Jonge. Vanwege de omvang van het bedrag wordt de partij in de gelegenheid gesteld een betalingsregeling te treffen. “Met de Ctfpp betreur ik het dat BIJ1 niet in staat is gebleken om tijdig formeel de juiste verantwoordingsstukken aan te leveren.”

Andere partijen

Ook bij onder meer de VVD, PvdA, ChristenUnie en JA21 gingen er dingen niet helemaal goed qua verantwoording, maar dat was geen reden voor terugvordering. De toezichtcommissie concludeert dat twaalf van de twintig politieke partijen “een formeel juiste en volledige verantwoording hebben ingediend” over vorig jaar en noemt dat een verbetering ten opzichte van het jaar ervoor.

Kamerbrief met reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022