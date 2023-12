NBA komt met stappenplan dubbele materialiteitsanalyse CSRD

De NBA heeft een document gemaakt met handvatten bij het maken van een materialiteitsanalyse ten aanzien van duurzaamheidsonderwerpen. Die analyse vormt een centraal onderdeel van de CSRD.

De publicatie bevat een concreet stappenplan van de NBA-projectgroep CSRD dat eerder dit jaar is getest tijdens werksessies met accountants. Ook de ervaringen bij die werksessies worden gedeeld via dit document. De dubbele materialiteitsanalyse is een centraal onderdeel van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de toepassing van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Stappenplan, achtergrond en longlist

Het document bestaat uit drie delen: ten eerste een stappenplan materialiteitsanalyse duurzaamheidsinformatie. Dat is tot stand gekomen in de projectgroep CSRD. ‘ESRS 1 gaat uit van dubbele materialiteit, wat wil zeggen vanuit de dimensie impact-materialiteit (impacts, inside out) en financiële materialiteit (risico’s en kansen, outside in).’

Ten tweede is er het onderdeel ‘Ga gewoon aan de slag met materialiteitsanalyse’. Dat schetst mede op basis van NBA-werksessies meer achtergrond en context bij zowel het maken van een materialiteitsanalyse als de achterliggende doelstelling om te verduurzamen. Het derde deel is een longlist met duurzaamheidsonderwerpen. Die dient als bijlage bij het stappenplan in het eerste deel. ‘Dit overzicht bevat een uitgebreide (maar niet volledige) lijst met duurzaamheidsonderwerpen die mogelijk kunnen leiden tot materiële impacts of financiële risico’s of kansen.’

Ook handig voor mkb

Het stappenplan is bruikbaar voor organisaties die op basis van CSRD zullen moeten rapporteren, maar kan ook behulpzaam zijn bij het uitvoeren van een materialiteitsanalyse voor een niet-CSRD-plichtige organisatie, zoals publieke sector of een mkb-onderneming, aldus de NBA.