Een nieuwe rol voor IT’ers binnen het accountantskantoor

In de wereld van accountantskantoren draait het om het adviseren van de klant, het vergroten van efficiëntie, en om controle. Voor IT-medewerkers is het beheer van werkplekken en systemen een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse taken. Het uitbesteden van werkplekbeheer geeft medewerkers meer ruimte om impact te maken op de bedrijfsprocessen en strategische vlakken. In deze blog lees je over de impact die IT-medewerkers kunnen maken op het accountantskantoor. Han Tuttel – functioneel applicatiebeheerder bij Bilanx Accountants & Adviseurs – deelt zijn ervaring met het uitbesteden van werkplekbeheer aan Asista.

Een goed georganiseerde en goed beheerde werkplek is de ruggengraat van productiviteit binnen accountantskantoren. Streef naar een werkomgeving waarin medewerkers moeiteloos toegang hebben tot benodigde tools en systemen. Dit gaat verder dan het technische aspect; het omvat ook de snelheid waarmee nieuwe medewerkers operationeel zijn en het minimaliseren van onderbrekingen. Goed werkplekbeheer vertaalt zich niet alleen naar efficiëntie, maar ook naar tevredenheid onder medewerkers en draagt bij aan het creëren van een positieve werkcultuur. Het vormt de basis voor het leveren van goed advies naar de klant.

Controle

Als IT-manager bij een accountantskantoor heb je de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle systemen en software soepel draaien, zodat collega’s ongestoord hun werk kunnen doen. Han Tuttel benadrukt het belang van controle, waarbij hij vroeger fysieke servers op verschillende locaties beheerde, belast met talloze taken zoals updates, CAL’s, back-ups en individuele werkplekconfiguraties.

Tuttel beschrijft hoe zijn rol als IT-er veranderde na de overstap naar Asista. “Het beheren van servers en lokale updates behoort tot het verleden. Tegenwoordig volstaat een eenvoudig formulier invullen en laat Asista het werk doen. Nieuwe medewerkers hebben binnen 2 à 3 uur een volledig geïnstalleerde laptop, klaar voor gebruik. Een extra mooie bijkomstigheid is dat vrijwel alle applicaties die we gebruiken in de cloud draaien. Dat scheelt een boel ‘lokaal beheer’. Wat niet in de cloud draait, is vaak hybride, aangestuurd, beheerd en geconfigureerd door Asista. Eigenlijk geen omkijken naar, behalve bij grote updates. Dan wordt de nieuwe omgeving op de testomgeving gezet, wij testen en controleren het voordat het op de productie omgeving wordt gelanceerd.”

Nieuwe dimensie

Hoewel de dagelijkse technische ondersteuning minder wordt, blijft de rol van de IT-er van onschatbare waarde. “Collega’s hebben nog steeds behoefte aan ondersteuning, zij het meer gericht op softwaregebruik en procedures.” Tuttel benadrukt dat goede ondersteuning cruciaal is, en hij waardeert de snelheid en behulpzaamheid van de supportafdeling van Asista.

Ook erkent Tuttel dat hij soms nog verlangt naar de volledige controle van weleer, maar hij waardeert de gemoedsrust die het werken met Asista biedt. “Het snel en effectief oplossen van problemen, samen met vriendelijke ondersteuning, maakt de verandering de moeite waard. De focus verschuift van technisch beheer naar gebruikersondersteuning en applicatiebeheer, waardoor een nieuwe dimensie aan IT-beheer wordt toegevoegd. Door het uitbesteden van werkplekbeheer is er meer ruimte voor werkzaamheden rondom software. Medewerkers worden bijgestuurd over het op de juiste manier gebruiken van software en de processen eromheen. Op deze manier draag je bij aan het verbeteren van de werkprocessen van accountants.”

