Moties Belastingplan 2024: begrenzing giftenaftrek, alternatief voor 30%-regeling & meer

De Eerste Kamer stemt dinsdag 19 december over het Belastingplan 2024. De afgelopen week werd gedebatteerd over het voorstel, waarbij ook 23 moties zijn ingediend.

Giftenaftrek

Een motie van het CDA gaat bijvoorbeeld over de begrenzing van de aftrek van periodieke giften door particulieren boven de 250.000 euro. In de motie wordt de regering verzocht om in samenspraak met de goede doelensector te zoeken naar alternatieve maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen bij giftenaftrek, waardoor de begrenzing van deze aftrek bij particulieren boven de 250.000 euro niet langer noodzakelijk is en de nadelige gevolgen voor de goede doelensector worden weggenomen.

Gevolgen invoering minimumbelasting

Een VVD-motie gaat over een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting. In deze motie wordt de regering verzocht om onderzoek te doen naar de gevolgen van de invoering van de minimumbelasting voor het fiscale investerings- en innovatie-instrumentarium, en ook met welke maatregelen Nederland uit de Europese achterhoede kan komen, en de Kamer daarover in het eerste kwartaal 2024 te informeren.

30%-regeling

Een andere door de VVD ingediende motie gaat over de 30%-regeling. In deze motie wordt de regering verzocht om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie.

Nadere analyse tarieven box 2 en box 3

Een motie van BBB gaat over een nadere analyse van de tarieven van box 2 en box 3. In deze motie wordt de regering verzocht de uitkomsten van de analyse naar alle effecten van de tariefverhogingen van de aangenomen amendement Van der Lee c.s. (TK 36.418, 11) mee te nemen in het Belastingplan 2025 en de tarieven box 2 en box 3 vast te stellen rekening houdende met deze uitkomsten waarbij het globale evenwicht tussen de DGA-ondernemer enerzijds en de IB-ondernemer anderzijds hersteld wordt en tevens rekening wordt gehouden met de ondernemersrisico’s van ondernemers.

Een overzicht van alle door de Eerste Kamer ingediende moties is hier te vinden, de stukken behorend bij het Belastingplan 2024 zijn hier te vinden.