Advies box 3: vraag voor 1 januari om ambtshalve vermindering IB 2018

Voor twee groepen geldt in verband met de box 3-problematiek dat een verzoek om ambtshalve vermindering voor de inkomstenbelasting van 2018 ter behoud van rechten vóór 1 januari 2024 moet worden ingediend, meldt de NBA. Die had met onder meer de SRA navraag gedaan bij Financiën.

Nog voor het eind van het jaar zo’n verzoek indienen is aangewezen voor degenen die deelnamen aan de massaalbezwaarprocedure box 3 voor de jaren 2017-2020 en voor belastingbetalers die een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvingen met een dagtekening vanaf 12 november 2021. ‘Verzocht wordt om het referentienummer 2018NNOT te gebruiken bij het indienen van het verzoek. Voor belastingjaren na 2018 hoeven voorlopig geen verzoeken om ambtshalve vermindering te worden ingediend’, laat de NBA weten.

Vijfjaarstermijn verloopt

De Bond voor Belastingbetalers, Consumentenbond/Consumentenclaim, NBA, NOB, RB, SRA en NOAB hadden aan het ministerie van Financiën gevraagd of belastingplichtigen nu al actie moeten ondernemen om in aanmerking te komen voor het nieuwe rechtsherstel, voor het geval de Hoge Raad volgend jaar in een nieuw arrest oordeelt dat het geboden rechtsherstel (deels) onvoldoende is geweest. ‘Vooralsnog moet een aantal belastingplichtigen vóór 1 januari 2024 een verzoek om ambtshalve vermindering 2018 indienen, omdat anders de vijfjaarstermijn daarvoor verloopt’, zo blijkt.

De box 3-spaarders die deelnamen aan de massaalbezwaarprocedure die heeft geleid tot het Kerstarrest van twee jaar terug kunnen op dit moment meestal niet meer direct rechtsgeldig in bezwaar komen tegen het geboden rechtsherstel, lichten de partijen toe. ‘Ze kunnen echter wel een verzoek om ambtshalve vermindering indienen. Tegen een afwijzing van een dergelijk verzoek staat vervolgens bezwaar en beroep open waarin vervolgens een verdere vermindering kan worden geboden als het werkelijke inkomen lager is.’

Geen of onvoldoende rechtsherstel

Belastingplichtigen die een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvingen met een dagtekening vanaf 12 november 2021 en nog geen bezwaar tegen de definitieve aanslag hebben gemaakt, kunnen nog wel een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. ‘Het gaat hierbij om belastingplichtigen die geen rechtsherstel hebben gekregen, alsook belastingplichtigen voor wie het geboden rechtsherstel mogelijk onvoldoende is geweest, omdat het werkelijke rendement lager was dan het forfaitair berekende rendement.’ Belastingplichtigen die een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 ontvingen met een dagtekening die ligt vóór 12 november 2021 en die niet eerder een bezwaar hebben ingediend, hoeven nu niets te doen. Zij doen automatisch mee aan de reeds lopende massaal bezwaarplusprocedure.

Pas duidelijkheid na arrest Hoge Raad

Het verzoek, voorzien van referentienummer 2018NNOT, moet worden ingediend bij de ‘eigen’ inspectie/belastingkantoor. ‘Voor het indienen van het verzoek kan het juiste postadres worden gezocht via de website van de Belastingdienst. Het referentienummer geeft de Belastingdienst de mogelijkheid het verzoek aan te kunnen houden tot het arrest van de Hoge Raad (wellicht meer) duidelijkheid geeft.’ Het ministerie wil pas duidelijkheid geven als het arrest van de Hoge Raad, dat wordt verwacht in maart of april, is gepubliceerd, omdat op basis van een concreet arrest een betere afweging van de gevolgen gemaakt kan worden.