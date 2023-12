Werven van financiële professionals: duurzaamheid, digitalisering en brede inzetbaarheid

Ook komend jaar houdt het tekort aan financiële professionals aan. Bedrijven moeten werving daarom anders gaan aanpakken, aldus Robert Walters. ESG, digitalisering en generalisten vormen volgens de recruitmentspecialist de drie pijlers onder een (beter) wervingsbeleid.

De finance-afdeling moet toekomstbestendig gemaakt worden, vindt Nanke van Asten, senior manager finance recruitment. De processen worden steeds verder geautomatiseerd, zodat analytische vaardigheden belangrijker worden. ‘Finance professionals moeten de automatisering van finance opzetten en monitoren. Om dit goed te kunnen doen, moeten zij de financiële processen tot op hun duimpje kennen en het vermogen hebben het geheel te overzien.’ Beslissingen moeten worden genomen op basis van realtime data. ‘Hoe sneller en accurater relevante informatie beschikbaar is gemaakt en geïnterpreteerd is, hoe beter de organisatie aangestuurd kan worden. Goed ontwikkelde sociale vaardigheden om dit over de bühne te brengen, worden daarmee ook steeds belangrijker.’

ESG-controllers

Met het oog op de komende duurzaamheidsrapportageverplichtingen is de vraag naar mensen met kennis op ESG-gebied groot. ‘Duurzaamheid is een onderwerp dat veel professionals aanspreekt. Zij kunnen hun passie voor duurzaamheid perfect kwijt in de rol van ESG-controller, waarin je verantwoordelijk bent voor ESG-reporting. In deze rol analyseer je niet alleen financiële data, maar alle data. Dit kan een aangename afwisseling zijn binnen de carrière van de finance professional.’

Generalisten

Volgens Van Asten is het goed om breder te zoeken dan alleen bij RA’s of big four-medewerkers: ‘Ik raad CFO’s en hiring managers sterk aan om rekening te houden met de lange termijn. Hoe wil je dat het finance-team er over vijf jaar uitziet en wie moet je aannemen om dit te bereiken?’ De toekomstige CFO is idealiter breed inzetbaar. ‘Zorg er daarom voor dat je een finance-team bouwt waarin mensen ook horizontaal kunnen doorgroeien. Hierdoor maken zij niet alleen hun eigen carrière futureproof, maar ook de organisatie. En als je jouw finance-professionals generalistischer opleidt, is de kans zelfs aanwezig dat je jouw toekomstige CFO al in huis hebt.’