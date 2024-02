Flynth gaat sollicitanten toetsen met game

Iedere sollicitant bij Flynth wordt vanaf 1 mei getoetst met een game. Het is een assessment die draait om competenties en inclusiviteit wil bevorderen. Op deze manier hoopt de accountantsorganisatie een bredere arbeidspool aan te spreken.

Het inzetten van game-based assessments in het begin van het selectieproces, zorgt volgens Flynth niet alleen voor het verhogen van de kwaliteit van de instroom maar draagt ook bij aan retentie. Game-based assessments zijn ontworpen om manipulatie en vooroordelen te vermijden. Zo speelt vooraf oefenen geen rol en wordt er bijvoorbeeld nauwelijks gebruik gemaakt van taal in de assessments, wat het assessment inclusiever maakt. Het gebruik van game-based technieken zorgt voor betrouwbare resultaten, minder stress en een eerlijkere kans voor kandidaten. Daarnaast heeft het een bijdrage in de positieve perceptie van kandidaten, hoopt Flynth.

Verbreding

Net als andere accountantsorganisaties heeft Flynth last van de krappe arbeidsmarkt. Flynth zet daarom in op verbreiding. Ingrid van Gelder, manager recruitment bij Flynth: ‘‘Een game-based assessment waarbij objectiviteit, inclusiviteit en competentiegedreven werven centraal staat gaat ons helpen onze arbeidsmarkt te verbreden. Het verbreden doen we door niet alleen te kijken naar opleidingen maar juist ook naar competenties en vaardigheden van kandidaten. Competentiegerichte werving wordt steeds belangrijker, zo ook in de accountancy- en adviesbranche. Het toepassen van game-based assessments tijdens het sollicitatieproces stelt Flynth in staat om competenties een grotere rol te laten spelen binnen het selectieproces en om kandidaten aan zich te binden die wellicht nog niet beschikken over de juiste educatie (mits wettelijk verplicht), maar wel over de juiste competenties en vaardigheden.’ Naast de vergrote focus op competenties stelt het inzetten van game-based assessments Flynth in staat om een inclusief en objectief selectieproces te hanteren.

Equalture

Om de game-based assessment te introduceren werkt Flynth met Equalture, softwareontwikkelaar op dit gebied. Equalture richt zich op enterprise organisatie en heeft een breed track-record op het gebied van deze assessments. Flynth stelt de eerste accountantsorganisatie in Nederland te zijn die een game inzet bij de werving van nieuwe medewerkers.