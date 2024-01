Duurzaamheidsregels brengen vooral kleinere ondernemers in verwarring

Vooral de kleinste ondernemers doen voorlopig niets aan duurzaamheid omdat de regels onduidelijk zijn, zo schrijft het FD na een rondje langs accountants.

Zo twijfelen garage- en transportbedrijven over elektrisch rijden: de investeringen zijn groot en gaan bij garagehouders op korte termijn ten koste van traditionele klanten die hun olie laten verversen, volgens een bedrijf in het noorden van het land goed voor bijna de helft van de omzet. Het FD sprak Harry Marissen van Bentacera, accountantskantoor van dat bedrijf: ‘Net als veel andere ondernemers kampt hij dit jaar met dilemma’s rond duurzaamheid. En net als veel ondernemers komt hij daar niet uit.’

Een kleinere transportondernemer kampt met het dilemma dat een elektrische vrachtwagen ook met subsidie nog altijd twee ton duurder is dan een dieselversie en minde laadvermogen en actieradius heeft. De nieuwe CSRD-regels zouden zulke bedrijven kunnen gaan dwingen toch elektrisch te rijden omdat grotere bedrijven dat van hun toeleveranciers gaan eisen.

Weinig steun en zekerheid

Volgens Mariëlle Spuijbroek van Moore DRV is timing een probleem. ‘Dat komt ook door het kostenaspect. Ondernemers stellen uit in de hoop dat duurzame machines, wagens en verwarming door nieuwe uitvindingen op den duur goedkoper worden. Maar tegelijkertijd vrezen ze dat de vraag naar die spullen groeit en dat de prijzen daardoor stijgen.’

Joost Kelderman van Stolwijk Kelderman stelt dat duurzaamheid een belangrijk thema is, maar dat er op dat gebied nog te weinig ondersteuning is voor mkb’ers. Terwijl nog onduidelijk is aan welke eisen bedrijven moeten gaan voldoen. Het FD noemt het Besluit Activiteiten Leefomgeving, dat voorschrijft dat werkgevers met meer dan honderd medewerkers moeten bijhouden hoe hun medewerkers naar kantoor komen en hoeveel CO₂ ze daarbij uitstoten. ‘Niemand weet wat er met die gegevens gebeurt’, zegt voorzitter Diana Clement van de SRA, die de wispelturigheid van de overheid noemt. ‘De beloftes van vandaag staan vaak haaks op die van morgen.’ Ze wijst onder meer op de Wet excessief lenen en het inperken van de belastingvoordelen van expats. ‘Wie garandeert ondernemers dat de duurzaamheidsregels niet veranderen en dat daarmee hun investeringen zinloos blijken?’

Verder zijn de mindere economische vooruitzichten een rem op investeringen in duurzaamheid en richten de mkb-bedrijven zich door de onzekerheid vooral op de korte termijn, zo stellen de accountants.

Bron: FD