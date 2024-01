Online platforms moeten inkomsten gebruikers melden aan Belastingdienst

Online platformen als Airbnb en eBay moeten vanaf dit jaar aan de Belastingdienst doorgeven welke klanten meer dan 2000 euro per jaar verdienen. Dit is een gevolg van afspraken binnen de OESO.

De nieuwe regels vereisen dat digitale platforms inkomsten rapporteren die verkopers via hun site ontvangen. De regels zijn van toepassing op de verkoop van goederen, maar ook diensten zoals taxiverhuur, bezorging van voedsel, freelance werk en korte termijn verhuur van woonruimte. Landen die de belastingregels van de OESO hebben ondertekend zullen informatie met elkaar uitwisselen. Doel is belastingontduiking tegen te gaan.

Beperkte vrijstelling

De online platforms moeten onder meer fiscaal nummer, bankrekeninggegevens, en de waarde en het volume van transacties voor verkopers doorgeven. Het gaat om particulieren die meer dan 30 transacties per jaar doen of meer dan 2000 euro omzet hebben. Het is niet bekend hoeveel particulieren onder de nieuwe regels vallen. Voor websites als AirBNB gold tot nu toe dat verhuurders alleen vermogensrendementsheffing en toeristenbelasting betaalden.