Ondernemer kan in database zoeken naar btw-tarieven in EU

Wie vanaf 1 juli 2021 jaarlijks voor meer dan € 10.000 online verkoopt in het buitenland, moet over de grens btw betalen. Ondernemers moeten daartoe weten welke btw-tarieven in het buitenland gelden. Die kunnen worden geraadpleegd via de Taxes in Europe Database.

Btw-ondernemers moeten de prijzen aan de consument inclusief btw vermelden. Zij zullen dus moeten weten wat de btw-tarieven per EU-land zijn. Tot voor kort publiceerde de Europese Commissie deze tarieven. Maar dat gebeurt niet meer. Ondernemers kunnen nu terecht bij de Taxes in Europe Database. Deze database bevat informatie van de Europese Commissie over circa 650 belastingen in de EU-lidstaten. De databank bevat voor elke afzonderlijke belasting informatie over de rechtsgrondslag, de heffingsgrondslag, de belangrijkste belastingvrijstellingen, het (de) toepasselijke tarief (tarieven), de economische en statistische classificatie, alsook over de opbrengst van de belasting. Toegang tot de database is gratis.

Sinds 1 juli kan de btw die is verschuldigd op afstandsverkopen en de verkoop van diensten aan particulieren in andere EU-landen worden aangegeven via het OSS-systeem bij de Nederlandse Belastingdienst. Hanteert de btw-ondernemer voor ieder EU-land dezelfde verkoopprijs? Dan verschilt per EU-land (en dus het btw-tarief) hoeveel de btw-ondernemer daarvan overhoudt na afdracht van de btw.

De Taxes in Europe Database is hier te vinden.