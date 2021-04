Registratie éénloketsysteem btw e-commerce gestart

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe EU-regeling btw e-commerce. Registreren voor het nieuwe éénloketsysteem kan sinds 1 april, meldt de Belastingdienst.

Ben je een Nederlandse ondernemer en lever je goederen in de Europese Unie (EU) aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen? Heb je bijvoorbeeld een webshop? Dan moet je vanaf 1 juli meestal btw betalen in de EU-landen waar de goederen heen gaan. Dat geldt voor goederen die al in de EU zijn en voor goederen die je importeert van buiten de EU.

Om te voorkomen dat je je moet aanmelden bij de belastingdiensten in alle landen waar je levert, komt er vanaf 1 juli een nieuw éénloketsysteem. Daarmee handel je in één keer de btw-meldingen en betalingen over deze leveringen af voor alle EU-landen. Je kunt dit éénloketsysteem ook gebruiken voor de diensten die je levert aan particulieren in de EU. De registratie voor het éénloketsysteem is 1 april gestart.

Zie ook: Nieuwe regels btw e-commerce: wat verandert er?