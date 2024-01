Maradona postuum vrijgesproken van belastingontwijking

De in 2020 overleden voetballegende Diego Maradona is door de hoogste Italiaanse rechter vrijgesproken van belastingontduiking. Het is het sluitstuk van een dertig jaar lange juridische strijd tussen de Argentijn en de Italiaanse belastingdienst.

Maradona speelde in de jaren tachtig voor Napoli en kreeg voor die periode een claim van zo’n 37 miljoen euro aan zijn broek. Ook werden verschillende persoonlijke bezittingen, waaronder Rolex-horloges, in beslag genomen. Maar dat was ten onrechte, zo oordeelt het hof van cassatie in Rome nu. De in 2005 opgelegde boete is definitief kwijtgescholden. De advocaat van Maradona Angelo Pisani gaat ervan uit dat de familie van Maradona een schadeclaim indient. De voetballer vergaarde een fortuin tijdens zijn carrière, maar liet bij zijn overlijden een relatief bescheiden 420.000 euro na.

De kwestie draaide volgens het lokale Napoli Today om het niet afdragen van belasting over inkomsten uit portretrechten. Tussen 1985 en 1990 werden die doorgesluisd naar bedrijven in Liechtenstein. In de loop der jaren varieerde de claim van de Italiaanse fiscus nogal: zo werd in 2001 nog een slordig miljard gevorderd. Andersom claimde Maradona zelf in 2012 nog 50 miljoen euro wegens imagoschade.

Bron: ANP