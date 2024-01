Drie tips om snel een ERP-systeem te kiezen

Ben je nu op zoek naar een ERP-pakket voor je accountancykantoor? Of heb je ooit ondervonden hoe lastig deze zoektocht is? Lees verder om dankzij drie tips snel een geschikt EPR-pakket te vinden.

Tip 1. Kijk naar de toekomstbestendigheid van je ERP-systeem

Onze tip voor accountants: selecteer een ERP-systeem dat niet alleen vandaag aan je behoeften voldoet, maar ook voorbereid is op de toekomst.

Te vaak zien we dat professionals een systeem kiezen dat perfect past bij de huidige bedrijfssituatie. Ze kijken hierbij onvoldoende vooruit. Stel jezelf daarom deze vraag: waar staat mijn accountancykantoor over vijf á tien jaar?

Je ERP-keuze moet naadloos aansluiten op deze visie. Zo voorkom je dat essentiële functionaliteiten over het hoofd worden gezien. Denk hierbij aan functies met betrekking tot werken met andere valuta en werken binnen andere landen. Heb je dus plannen om internationaal zaken te doen? Zorg er dan voor dat je ERP-systeem deze ambitie ondersteunt!

Tip 2. Kies je systeem niet alleen op lage kosten

Het is verleidelijk (misschien wel vooral voor jou als accountant?!) om bij de selectie van een ERP-pakket te focussen op lage kosten. Wij adviseren je om dit niet te doen. Richt je op kwaliteit en bekijk wat het systeem werkelijk oplevert.

Op de lange termijn betaalt een goed functionerend ERP-systeem zich namelijk terug. Denk hierbij aan een verlaging van de kosten en een verhoogde efficiëntie.

Het is uiteraard begrijpelijk dat kosten een cruciale factor zijn bij de besluitvorming. Toch moet je de initiële investering zien als een belangrijke en nuttige zet voor de toekomst van je accountancypraktijk.

Kijk dus niet alleen naar de prijs, maar analyseer de waarde die het ERP-systeem toevoegt aan je bedrijfsvoering.

Tip 3. Kies een implementatiepartner met kennis van je branche

Bij het selecteren van de juiste ERP-implementatiepartner is het belangrijk om te kiezen voor een partner die vertrouwd is met je specifieke branche. Sla je dit advies in de wind? Dan is de kans groot dat je ERP-partner je uitdagingen en eventuele vragen onvoldoende begrijpt.

In de accountancysector heb je bijvoorbeeld veel te maken met inventaris. Af en toe treden er op dit gebied complicaties op in je systeem. Erg fijn wanneer je ERP-partner deze problemen begrijpt en kan oplossen!

Een implementatiepartner met branche-expertise is in staat om op maat gemaakte oplossingen te bieden, rekening houdend met de unieke behoeften en complexiteiten waar accountants iedere dag mee te maken hebben.

Het vinden van het perfecte ERP-pakket voor je accountancykantoor, kan overweldigend zijn, maar gelukkig biedt onze onafhankelijke vergelijkingstool een snelle en op maat gemaakte oplossing. Met onze tool vind je namelijk binnen 15 minuten een geschikt systeem. Uren en uren besteden op zoek naar het ideale ERP-pakket is hiermee verleden tijd. Meer weten klik hier! Of wil je misschien meer info voordat je onze tool invult? Bekijk dan de onderstaande video.