SER: verlofstelsel moet via nieuwe wet overzichtelijker worden

Het verlofstelsel moet simpeler. Daarvoor pleit de Sociaal-Economische Raad (SER), die de regering en het parlement adviseert over sociaaleconomische vraagstukken. De afgelopen jaren werd het stelsel alsmaar uitgebreid en dit heeft het onoverzichtelijk gemaakt, vindt de SER.

Zo kregen partners na de geboorte van een kind meer verlof en werd betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Nu zijn de regelingen complex en liggen de kosten te veel bij de werknemers en werkgevers, aldus de SER. Er zou volgens het adviesorgaan een nieuwe wet moeten komen waarin de zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof samen worden ondergebracht. Bovendien zou de overheid volgens de SER meer moeten bijdragen, te beginnen bij het geboorteverlof.

Een eenvoudig verlofstelsel zorgt voor minder geregel en administratieve last voor de werkgever, stelt de SER. Ook levert het minder belemmeringen op voor de werknemer die het verlof wil opnemen. “Het kan verder prestaties en motivatie van werknemers bevorderen en het ziekteverzuim verminderen”, aldus de raad.

Rouwverlof

Vakbond FNV vindt ook dat het verlofstelsel moet worden verbeterd en gemoderniseerd en roept de politiek op om het advies van de SER over te nemen. Zo wil het adviesorgaan ook het rouwverlof onderbrengen bij persoonlijk verlof. Op dit moment is rouwverlof niet in de wet vastgelegd. Er zijn alleen afspraken over gemaakt in sommige cao’s. FNV-bestuurder Bas van Weegberg zegt dat het overlijden van een naaste een grote impact heeft op mensen en hun werk. “Het is de hoogste tijd dat er meer ruimte komt voor rouw en het verwerken van verlies door de invoering van rouwverlof”, aldus Van Weegberg. “Wat de FNV betreft, wordt dit zo snel mogelijk ingevoerd.”