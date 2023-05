Vakantie tijdens verlof en verzuim, hoe zit dat precies?

Iedere medewerker heeft recht op vakantiedagen, ongeacht of je ziek of met verlof bent. Ben jij benieuwd welke regels er gelden rondom deze onderwerpen? In dit artikel zoomen we in op een paar onderwerpen.

Mag een zieke medewerker gewoon op vakantie?

Heb jij een medewerker die langdurig ziek is? Dan heeft deze medewerker recht om vakantiedagen op te nemen. Over het algemeen kun je een vakantieverzoek tijdens ziekte niet weigeren, behalve in twee situaties. De eerste is wanneer dit in zwaarwegend bedrijfsbelang niet kan, van een zwaarwegend bedrijfsbelang wordt gesproken wanneer er bedrijfsprocessen stil komen te vallen. Dit kan gebeuren wanneer de medewerker deels weer aan het werk is en op vakantie wil wanneer zijn of haar collega ook op vakantie is, of op vakantie wil in een hele drukke periode waarin alle bezetting nodig is.

Daarnaast kan een vakantieverzoek geweigerd worden wanneer de vakantie het herstel in de weg zit. Een voorbeeld hiervan is wanneer de medewerker een drukke stedentrip heeft geboekt of een risicovolle sport gaat beoefenen. Het is verstandig om in dit soort situaties de bedrijfsarts in te schakelen voor een passend advies. Op het moment dat de medewerker een huisje in de natuur heeft geboekt samen met het gezin, is de kans klein dat de bedrijfsarts dit zal weigeren. In deze situatie kan de vakantie juist een positief effect hebben op het herstel.

Ziekmelden tijdens vakantie: is dat toegestaan?

Wanneer een medewerker ziek wordt tijdens zijn of haar vakantie, is het gebruikelijk om de medewerker dit te laten melden. Verloren vakantiedagen worden dan namelijk omgezet in ziektedagen, maar ook hier komen enkele uitzonderingen bij kijken. Zo ligt er in sommige cao’s vast dat er andere regels gelden. Om dit soort situaties duidelijk en vooraf te communiceren, is het een optie om een verzuimprotocol op te stellen specifiek voor ziekte tijdens vakantie. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat een medewerker ziekte binnen 24 uur moet melden en een arts in het buitenland moet bezoeken om een ziekteverklaring te krijgen. Leg ziektegevallen sowieso altijd goed vast in je HR software om verwarring en discussie achteraf te voorkomen.

Als werkgever wil je bovenstaande situaties natuurlijk het liefst helemaal voorkomen. Daarom is het belangrijk om medewerkers te stimuleren om vakantie op te nemen. Het is namelijk goed voor een medewerker om een paar keer per jaar vrij te nemen en even los te komen van het werk. Daarnaast kun je verzuim beperken door medewerkers regelmatig te herinneren aan openstaande vakantiedagen.

Ben je benieuwd naar de veelgestelde vragen rondom vakantie tijdens verlof en verzuim? In de whitepaper van Loket.nl ontdek je alle antwoorden.