Vier tips voor accountants tijdens de piekdrukte

Terwijl januari voor velen de maand is van nieuwe kansen en goede voornemens, is het voor salarisadministrateurs en accountants vooral een tijd van drukte. Deze maand betekent het afsluiten van het vorige kalenderjaar, aanpassingen in salarissen, veranderingen in wet- en regelgeving, en een stroom aan vragen van medewerkers. Herken je de druk van deze periode, met name rond de jaarafsluiting en de BTW-maand? Je bent niet alleen! In deze blog delen we nuttige tips om deze hectische tijd efficiënt te beheren, zodat je het jaar succesvol en met zo min mogelijk stress kunt beginnen.

1. Plan en prioriteer je werk

Het lijkt voor de hand liggend, maar om de piekdrukte te minimaliseren is het van belang om goed te plannen en prioriteren. Maak vooraf een duidelijk plan met de taken die je moet uitvoeren en een geschatte tijd die je daaraan kwijt bent. Geef elke taak een deadline en zorg ervoor dat je de belangrijkste taken als eerst afhandelt. Niet alle taken zijn even belangrijk en urgent. Het is belangrijk om te weten welke taken onmiddellijke aandacht nodig hebben en welke taken belangrijk zijn maar minder dringend. Dit zal je helpen je tijd efficiënter te besteden en te focussen op wat echt belangrijk is.

2. Automatiseer je werkzaamheden

Als salarisprofessional wil je jouw klanten ontzorgen met correcte, feilloze

salarisadministratie. Automatisering van routine- en administratieve taken kan je tijd besparen en de efficiëntie verhogen. Denk aan het gebruik van software voor boekhouding, fiscale rapportage en salarisadministratie. Het is belangrijk om te investeren in gebruiksvriendelijke software die het werk bevordert en het proces versnellen.

3. Evalueer en stel bij

Neem regelmatig de tijd om je workflow en processen te evalueren en pas ze aan om te zorgen dat je zo efficiënt mogelijk werkt. Probeer nieuwe technieken en methoden uit en blijf altijd open staan voor verbetering. Dit zal je helpen om op de lange termijn efficiënter te werken en de piekdrukte te minimaliseren. Je kunt jezelf ook helpen door meerdere controlemomenten over het jaar in te plannen.

4. Werk efficiënt samen met je klant

De samenwerking tussen jou als accountant en je klant is belangrijk, ook tijdens de piekdrukte. Je zit er natuurlijk niet op te wachten dat jouw klant de administratie te laat of onvolledig aanlevert, wat jou extra werk oplevert om alles in orde te maken. Om dit te voorkomen is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je klant. Investeer daarnaast voorafgaand aan de piekdrukte tijd in je klanten om hen te leren hoe ze om moeten gaan met de software. Zodat zij geen obstakels ervaren in de salarisadministratie en dit jou zo min mogelijk extra werk oplevert.

De piekdrukte voor accountants kan een drukke en uitdagende tijd zijn, maar met voorbereiding en de juiste aanpak wordt het ongetwijfeld een succesvolle periode. Wil je gedurende het hele jaar op de hoogte blijven van fiscale deadlines? Download net als andere salarisprofessionals de gratis fiscale kalender en ontvang een overzicht met alle belangrijke deadlines in 2024. Zo behoud je zelfs tijdens de piekdrukte het overzicht.