Vijf tips om efficiënt te werken als accountant

Als accountant heb je het vaak erg druk. Misschien heb je meerdere klanten, waardoor de opdrachten je soms om de oren vliegen. Op zo’n moment is alle tijd kostbaar en wil je natuurlijk geen seconde verliezen. Daarom is efficiënt werken erg belangrijk. Wil je weten hoe je dat het beste kunt aanpakken? Lees dan snel verder!

Tip 1: Stel je klanten een deadline

Tijd is geld. Je hebt als accountant vaak te maken met piekmomenten, zoals bijvoorbeeld rond het moment van de verplichte jaarrekening. Dan kan je je tijd goed gebruiken en daarom is het belangrijk om je klanten een deadline te stellen voor het doorgeven van de administratie. Dit voorkomt werken tot in de late uren tijdens een piekmoment. Wanneer klanten hun administratie namelijk pas op het laatste moment doorgeven, zorgt dit voor een hoop inhaalwerk. Maak voor je klanten daarom bijvoorbeeld een fiscale jaarkalender waarin je al je deadlines weergeeft.

Tip 2: Besteed werk gedeeltelijk uit

Als accountant wil je altijd beschikbaar zijn voor uw klant. Toch kan het weleens voorkomen dat je als accountant even wat minder tijd heeft voor onverwachte extra uren zoals bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Dan kan je een gedeelte van je taak uitbesteden aan je klant. Je start de aanvraag van de dienst bij Firm24 zelf, waarna je klant vervolgens de dienst betaalt en daarna onze contactpersoon blijft.

Tip 3: Besteed werk volledig uit

Wanneer je écht even door de administratieve bomen het bos niet meer ziet, dan kan je er ook voor kiezen om een dienst volledig uit te besteden. Stel, je hebt bijvoorbeeld net een nieuwe klant aangenomen, die verwacht natuurlijk ook dat er een jaarrekening opgesteld zal worden van zijn of haar bedrijf. Je wil de klant graag aannemen, maar voor nog een jaarrekening heb je nét niet genoeg tijd. Dan kan je de klant doorverwijzen naar Firm24 voor het opstellen van de jaarrekening. De klant start zelf de aanvraag en blijft gedurende het proces ook de contactpersoon van Firm24. Het voordeel van het volledig uitbesteden van een dienst is dat je klant hierbij vijf procent korting ontvangt op de dienst. Je ontvangt als account daarnaast vijf procent kickback op je Firm24-account indien je een premium Firm24-account hebt.

Tip 4: Digitaliseer je salarisverwerking

Een onderdeel van je werk is natuurlijk de salarisverwerking van je klant. Wanneer je iedere maand de volledige salarisverwerking handmatig invoert, dan zal je merken dat dat erg veel tijd kost. Gelukkig kan efficiënt werken ook tijdens de salarisverwerking en worden er anno 2023 steeds meer programma’s ontwikkeld voor het verwerken van de maandelijkse salarisadministratie. Dit scheelt jou als accountant weer een hoop aantal uren werk. Zo’n programma voor salarisverwerking zorgt er namelijk voor dat de data die je invoert iedere maand automatisch wordt verwerkt. Daarnaast bieden we trouwens ook een dienst aan om de salarisadministratie van uw DGA klant te regelen!

Tip 5: Werk doelgericht

Een laatste tip om efficiënt werken mogelijk te maken als accountant is door doelgericht te werk te gaan. Wanneer je veel klanten hebt dan zal de daarbij behorende administratie zich soms snel opstapelen. Doelgericht en efficiënt werken is daarom echt hoognodig. Plan vooraf uw taken goed in en werk doelgericht naar de eindstreep toe. Zorg dat je als accountant geen onnodig werk verricht, dat bijvoorbeeld net zo goed kan worden uitbesteed aan Firm24.

Efficiënt werken als accountant? Firm24 helpt je graag!

Als accountant heb je het vaak erg druk en daarom is efficiënt werken echt een must. We staan altijd klaar voor je vragen tijdens een gratis check-gesprek. Op dit moment gebruiken meer dan twaalfhonderd advieskantoren Firm24 voor het inkopen van notariële diensten zoals het oprichten van bv’s, het wijzigen van statuten of het omzetten van een eenmanszaak naar een bv. Schroom dus niet om contact op te nemen!

Bron afbeelding: StellrWeb via Unsplash