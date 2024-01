Consumenten kunnen btw terugvragen op thuisbatterijen

Slimme thuisbatterijen die aangesloten zijn op een dynamisch energiecontract kunnen in principe aanspraak maken op btw-teruggave. Dit blijkt uit onderzoek van fiscaal jurist Romano Hagen van De Centrale en dynamisch energieleverancier NextEnergy.

Een belangrijke voorwaarde voor consumenten om de btw op een thuisbatterij terug te kunnen vragen, is de combinatie met een dynamisch energiecontract en in- en verkoop op de energiemarkt, het zogenaamde traden. Dit traden zorgt ervoor dat de Belastingdienst een consument dient aan te merken als btw-ondernemer, meldt de fiscaal jurist.

Hierdoor wordt de financiële aantrekkelijkheid van het investeren in thuisaccu’s vergroot. De terugverdientijd, die voorheen op bijna negen jaar lag, is nu teruggebracht naar slechts zeven jaar, waardoor huiseigenaren beter kunnen profiteren van de voordelen van energieopslag. Dit geldt alleen voor thuisbatterijen die slim handelen met een dynamisch energiecontract.

Volgende stap in verduurzaming

Thuisbatterijen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van duurzaamheid en het verminderen van de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Met de verkorte terugverdientijd wordt het voor huiseigenaren aantrekkelijker om te investeren in deze groene technologie. ,

“Nu traditionele energieleveranciers het bezit van zonnepanelen steeds meer gaan belasten met extra kosten, is het sterk dat de btw teruggave nu opslag stimuleert. Zo krijgen Nederlandse huishoudens namelijk zelf controle over de kosten en helpen ze netcongestie tegen te gaan,” aldus Gijs Wubbe, CEO van NextEnergy.

“Slim handelen met een thuisbatterij en dus automatisch inkopen als de prijs laag is en verkopen als de prijs hoog is maakt dat in lijn met de belastingwet de Nederlandse consumenten in principe de btw terug kan krijgen,” aldus Romano Hagen, oprichter van De Centrale.