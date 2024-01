‘MKB ten onrechte nog niet bezig met CSRD’

Slechts enkele tientallen mkb-bedrijven zullen duurzaamheidsrapportages moeten gaan maken. Maar volgens ABN Amo krijgen wel 100.000 kleine en middelgrote bedrijven met CRSD te maken. Tweederde weet toeten noch blazen, blijkt uit het onderzoek van de bank.

Hoewel slechts enkele tientallen mkb-bedrijven direct onder de EU-richtlijn vallen, zal een veelvoud ermee te maken krijgen. Het gros van de mkb-bedrijven hoeft geen eigen duurzaamheidsrapportage te maken, maar de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht hen wel hun milieu- en maatschappelijke impact in kaart te brengen. Daarvoor zullen zij informatie moeten opvragen bij toeleveranciers. Uiteindelijk kunnen tot wel 100.000 mkb’ers op deze manier met de richtlijn te maken krijgen, volgens een schatting van ABN Amro. Uit een enquête in opdracht van de bank blijkt echter dat twee derde van de mkb’ers nog geen weet heeft van CSRD.

Nog ver weg?

‘Gezien de aardverschuiving in verslagleggingsland die deze richtlijn met zich meebrengt, is het merkwaardig dat zo weinig mkb’ers hiermee bezig zijn’, reageert Paul Bisschop, sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij de bank en betrokken bij het onderzoek in het Financieele Dagblad. Een mogelijke verklaring is dat het maken van een duurzaamheidsrapportage alleen gaat gelden voor kleine beursgenoteerde ondernemingen. Daarvan zijn er in Nederland maar een stuk of 35. Ook geldt de plicht pas vanaf boekjaar 2026. Niet zo gek dus dat zij er nog niet mee bezig zijn, zegt een woordvoerder van MKB-Nederland in het FD. ‘Zij hebben nog wel even.’

Toeleveranciers

Maar daarin lijkt het mkb zich te misrekenen. De plicht geldt voor grote bedrijven namelijk al sinds 1 januari 2024. Daarom zullen zij in de loop van dit jaar bij hun toeleveranciers, veelal mkb-bedrijven, informatie opvragen over de milieu-effecten van hun producten en dienstverlening. Bedrijven kunnen klanten kwijtraken als zij de benodigde duurzaamheidsinformatie niet kunnen leveren, waarschuwt Bisschop in het FD. Bedrijven die wel hun zaken op orde hebben genieten daarentegen een concurrentievoordeel.

