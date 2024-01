De mens is voorlopig nog een goedkopere werknemer dan AI

Kunstmatige intelligentie is op dit moment voor zeker driekwart van alle banen nog geen kostenefficiënte vervanger van de mens, zo concludeert het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in een recent onderzoek. In de detailhandel en de zorg zijn de mogelijkheden van AI relatief groot.

De angst van veel mensen dat robots hun werk gaan overnemen, lijkt voorlopig nog geen werkelijkheid te worden. MIT-wetenschappers hebben onderzocht in hoeverre AI echt een haalbare vervanging is van de mens als werknemer, waarbij de focus lag op banen waar beeldherkenning via de computer een (grote) rol speelt. Dat is het geval bij bijvoorbeeld docenten en taxateurs. De conclusie: 23 procent van de werknemers, gemeten in termen van uurloon, kan effectief vervangen worden. In andere gevallen zijn mensen goedkoper.

Computer vision

Een belangrijke reden daarvoor is dat AI-ondersteunde visuele herkenning duur is om te installeren en te gebruiken. Zulke software – computer vision genaamd – zorgt dat machines betekenisvolle informatie kunnen afleiden uit digitale beelden en andere visuele input. Voorbeelden daarvan zijn objectdetectiesystemen voor autonoom rijden of het categoriseren van foto’s op smartphones. Computer vision kan rendabel worden ingezet in de detailhandel, transport en opslag, maar ook in de gezondheidszorg.

Meer mogelijkheden over zes jaar

IBM was medefinancier van het onderzoek, dat gegevens verzamelde over zo’n duizend visueel ondersteunde taken in 800 beroepen. ‘Slechts 3 procent van dergelijke taken kan vandaag de dag kosteneffectief worden geautomatiseerd, maar dat zou tegen 2030 kunnen stijgen tot 40 procent als de datakosten dalen en de nauwkeurigheid verbetert.’

In het onderzoek werd bijvoorbeeld een hypothetische bakkerij naar voren gebracht. Bakkers inspecteren dagelijks ingrediënten visueel voor kwaliteitscontrole, maar dat is maar 6 procent van hun taken, aldus de onderzoekers. ‘De besparing in tijd en lonen door het implementeren van camera’s en een AI-systeem weegt nog lang niet op tegen de kosten van een dergelijke technologische upgrade.’