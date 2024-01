Ben jij ook klaar voor de dividendbelasting?

Sinds de start van 2024 is het vanuit de Belastingdienst mogelijk om de aangiften dividendbelasting digitaal in te dienen en vanaf 1 juli wordt dit zelfs verplicht. Ben jij er klaar voor?

Vanuit Exact Online Fiscaal en Fiscaal Gemak was het al mogelijk om de dividendbelasting digitaal uit te werken en die via een automatisch gegenereerde PDF naar de Belastingdienst te ‘versturen’. Nu de Belastingdienst het mogelijk maakt om het formulier voor de dividendbelasting digitaal in te dienen, zet ook Exact de volgende stap.

Eenvoudige verwerking dividendbelasting

De fiscale software van Exact is hier nu helemaal op ingericht en maakt het verwerken van de dividendbelasting eenvoudiger. Daarbij is het uitwerken van de dividendbelasting vaak al onderdeel van een bestaand abonnement en kun je als gebruikergenieten van de voordelen van digitaal indienen zonder extra kosten.

Tom de Kleijn (commercial product manager accountancy): “Het digitaliseren van de aangiften dividendbelasting biedt onze klanten veel toegevoegde waarde. Het afschaffen van het papieren formulier zorgt ervoor dat de dividendbelasting geen vreemde eend meer in de bijt is. Natuurlijk kon deze altijd al worden opgesteld in onze applicatie, alleen nu kan het sluitstuk – de verzending – ook gefaciliteerd worden. Dit bouwen we natuurlijk graag in de software. Het opstellen van deze aangifte gaat net als elke andere aangifte in Exact Online Fiscaal, eenvoudig en overzichtelijk. Dit is een hele mooie mijlpaal.”

Totaaloplossing

Met de accountancy suite van Exact Online combineer je fiscale software gemakkelijk met de andere accountancy-oplossingen. Op deze manier werk je altijd vanuit een geïntegreerde totaaloplossing met domein overstijgende inzichten, consistentie en tijdsbesparing als resultaat. Genoeg redenen om nu al te starten toch?

Wil je meer weten over Exact Online Fiscaal, bekijk dan hier de demovideo.