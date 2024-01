Frauderisico bij Nederlandse brievenbus-bv’s in kaart gebracht

Volgens een rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody’s Analytics worden mogelijk duizenden Nederlandse brievenbusmaatschappijen misbruikt door financiële criminelen.

Opvallende afwijkingen

Het onderzoek identificeerde bijna 380.000 rode vlaggen in Nederland. Moody’s onderzocht wereldwijd bedrijven op opvallende afwijkingen, zoals extreem oude of jonge bestuurders, locaties met een hoge concentratie van geregistreerde bedrijven en bestuurders die op papier de leiding hebben over honderden ondernemingen.

Zulke signalen kunnen duiden op frauduleuze activiteiten. De papieren constructies dienen soms als truc om de echte aandeelhouders en bestuurders van een bedrijf te verbergen, waardoor autoriteiten worden misleid. Het bureau adviseert dan ook voorzichtigheid en grondig onderzoek voor zakelijke transacties met deze bedrijven.

Massaregistratie

Nederland valt vooral op met massaregistratie, waarbij heel veel bedrijven op papier één plek zijn gevestigd. Op dat onderdeel neemt ons land de vierde plaats in de EU in en de negende plaats wereldwijd. Het extreemste voorbeeld daarvan is volgens de onderzoekers te vinden in Muiden, waar 403 bedrijven op één adres zijn geregistreerd.

Leeftijd bestuurders

Moody’s vond wereldwijd bijvoorbeeld ook meer dan tweeduizend bestuurders ouder dan 123 jaar, en 4500 bestuurders jonger dan 5 jaar. In Nederland werden 38 bedrijven gemarkeerd vanwege de leeftijd van een directielid, variërend van een 5-jarige tot iemand geboren in 1915.

Bron: NOS