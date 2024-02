Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit per 1 juli

Organisaties met 100 of meer werknemers moeten vanaf 1 juli 2024 rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) zou eerst ingaan op 1 januari 2024.

Uiterlijk 30 juni 2025 moet de werkgever de gevraagde gegevens over 2024 insturen. In de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ staat om welke gegevens het gaat. Alle organisaties mogen nu al vrijwillig gegevens indienen. Ook die met minder dan 100 werknemers.

Vrijwillig tot 1 juli

Gegevens die werkgevers vrijwillig indienen, worden niet doorgestuurd naar de omgevingsdienst. De gegevens worden wel gebruikt voor onderzoek, maar alleen als werkgevers daarvoor in het online formulier toestemming geven. Gegevens worden geanonimiseerd.

In de handreikingen staan tips hoe werkgevers de gegevens kunnen verzamelen. Onder meer deze gegevens zijn nodig voor de registratie:

Het totaal aantal kilometers dat werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer.

Jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Toezicht en handhaving

Een omgevingsdienst is verantwoordelijk voor de controle op de rapportageverplichting. De omgevingsdienst is een overheidsdienst waar deskundigen met gemeenten en provincies samenwerken. Ze helpen bij natuur- en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast geven ze onder andere vergunningen. Wanneer de rapportageverplichting ingaat, controleert een omgevingsdienst of uw organisatie de rapportage opstuurt. Gegevens die vrijwillig worden ingestuurd, kan de omgevingsdienst niet bekijken.

Waarom rapporteren?

Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

Rol werkgever

Werkgevers hebben een grote rol in het duurzamer maken van de werkgebonden personenmobiliteit. Bijvoorbeeld door, als het kan, werknemers thuis te laten werken. Of door ze met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te laten komen.

Meer informatie over de WPM en de handreikingen is te vinden op rvo.nl.