Accountants en belastingadviseurs vragen fiscus opheldering over btw-verlegd situaties

De koepelorganisaties NBA, SRA, RB en NOAB hebben vragen gesteld aan de Belastingdienst over de opgaaf UBD bij btw-verlegd situaties.

Onduidelijkheid

Er was onduidelijkheid in 2023 over de opgaaf UBD (Uitbetaling bedragen aan derden) voor situaties waarin een persoon in 2022 werkzaamheden had verricht en daarvoor een factuur met btw-verlegd uitreikte. Recentelijk heeft de Belastingdienst aangegeven dat toch een opgaaf UBD vereist is. De deadline voor de opgaaf UBD 2023 was 31 januari 2024, maar velen waren niet op tijd op de hoogte van deze verplichting.

Soepelheid

Voor de opgaaf UBD 2022, die uiterlijk op 31 januari 2023 ingediend had moeten zijn, was niet duidelijk dat deze nodig was voor btw-verlegd situaties. NBA, SRA, RB en NOAB vragen de Belastingdienst nu hoe te handelen in situaties waarin in 2023 geen opgaaf UBD 2022 voor btw-verlegd situaties is gedaan.

Ze hopen op een flexibele houding van de Belastingdienst bij uitstelverzoeken voor de opgaaf UBD 2023 en een positieve benadering van situaties zonder opgaaf UBD 2022. De reactie van de Belastingdienst wordt gedeeld zodra deze is ontvangen, meldt SRA.