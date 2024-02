Verplichte pensioendeelname steeds vaker onderwerp van rechtszaak

De verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds, is die nog wel van deze tijd? Veel bedrijven vinden van niet en beginnen rechtszaken. Dat heeft er ook mee te maken dat pensioenfondsen vaak agressief achter ondernemingen aangaan om achterstallige premies te innen.

Voor een aantal sectoren geldt dat ondernemingen zich verplicht bij een pensioenfonds voor de betreffende bedrijfstak moeten aansluiten. De gedachte erachter is dat op die manier oneerlijke concurrentie wordt voorkomen: een kapper die wel een pensioenregeling biedt voor werknemers, maakt immers meer kosten dan een concurrent die dat niet doet. Daarom geldt in traditionele sectoren als de kappersbranche, het schildersbedrijf, de houthandel, de horeca en de detailhandel de plicht om je aan te sluiten bij het voor die bedrijfstak opgerichte pensioenfonds.

Techbedrijf in de reisbranche

Maar dat is gedateerd, stelt pensioenconsultant Paul van der Heide van BexerHamstra in De Telegraaf. ‘Dat idee is gebaseerd op traditionele branches, terwijl de wereld hard verandert. Booking.com moet nu bijvoorbeeld deelnemen aan het pensioenfonds voor de reisbranche, terwijl er daar vooral ICT’ers rondlopen en geen reisagenten. Bovendien zijn de voorwaarden voor verplichtstelling vaak verpakt in een juridisch document van soms wel tien A4’tjes vol onduidelijk jargon.’

Dat laatste is een van de redenen dat grote bedrijven geschillen met fondsen uitvechten bij de rechter. Booking.com moet nog 400 miljoen euro pensioenpremie betalen, Deliveroo heeft nog een rekening van 640.000 euro openstaan.

Welk vlees in de kuip?

Een voorbeeld van conflicten die ontstaan uit de veranderende wereld is een recente rechtszaak rond het pensioenfonds Vlep voor de vlees- en gemaksvoedingsindustrie. Moet Like Meat, een producent van veganistische vleesvervangers, zich daar ook bij aansluiten? Het fonds zelf had ook moeite om die vraag te beantwoorden: in 2016 was het antwoord ‘nee’, twee jaar later is de conclusie tegengesteld. Maar Like Meat heeft dan al een pensioenregeling bij ASR lopen en stapt naar de rechter. Die oordeelt dat frikandellen, gehaktballen en hamburgers nu eenmaal vlees bevatten en stelt Vlep in het ongelijk. Maar in hoger beroep bepaalde het gerechtshof onlangs dat de gemiddelde burger inmiddels ook vegetarische producten onder de noemer frikandel of hamburger schaart: gemaksvoeding, dus verplichte aansluiting, zo is het oordeel.

Pensioen moet uitgekeerd

Dat bedrijfstakpensioenfondsen gretig zijn om premies te innen, komt doordat werknemers hun pensioen kunnen opeisen, ook als de (ex-)werkgever failliet is en jarenlang geen premie heeft betaald. Dat geld moet dan uit de kas van het pensioenfonds komen – en gaat indirect ten koste van de andere pensioendeelnemers. Volgens pensioenadviseur Jan Zwiers van BPF-CAO.nl maken fondsen daar serieus werk van: ‘Sommige fondsen doen dat heel agressief. Die rijden bij wijze van spreken met een busje langs om erachter te komen wat voor werkzaamheden bedrijven uitvoeren.’ En dat kan leiden tot een rekening van honderdduizenden euro’s – en soms een faillissement.

Het komt ook voor dat er een regeling wordt getroffen, zoals sociale onderneming ONS Label Breda deed. Die biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring aan en moest zich verplicht aansluiten bij het pensioenfonds voor textiel MITT. Met terugwerkende kracht tot 2015 premie betalen voor alle werknemers (ook al was maar een klein deel van het personeel kleermaker) was geen optie. Het naaiatelier is toen juridisch apart gezet van de rest van het bedrijf.