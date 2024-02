‘Helft Nederlandse mkb-ondernemers mist inzicht in gemiddelde uurprijs’

De helft van de Nederlandse mkb-ondernemers heeft onvoldoende inzicht in het gemiddelde tarief dat zij per uur in rekening brengen. Dit gebrek aan kennis wordt versterkt door het feit dat vier op de tien ondernemers niet weten hoeveel winst zij per uur maken.

Dat blijkt uit recent onderzoek onder ruim 250 Nederlandse mkb-ondernemers, uitgevoerd door bedrijfssoftwareleider Teamleader. Opmerkelijk is ook de verdeling van werktijd, waarbij ontspanning (71 procent) en teamactiviteiten (70 procent) belangrijker worden geacht dan facturabele uren (64 procent) en kennisdeling (62 procent).

In het onderzoek komt verder naar voren dat het aantal mkb’ers dat 40 uur of minder per week werkt, in 2023 sterk is gestegen (+55 procent), terwijl ruim zes op de tien ondernemers aangeven dat de grenzen tussen werk en privé steeds verder vervagen.

Uurprijzen

De gemiddelde uurprijs blijkt een cruciale indicator te zijn voor de veerkracht van het Nederlandse mkb, vooral gezien de druk op de winstgevendheid door economische onzekerheden en gestegen kosten. Per sector zijn er grote verschillen in uurprijzen, met de hoogste tarieven in de sectoren Publishing en Printing (131 euro per uur) en Gezondheidszorg, Sport en Persoonlijke Dienstverlening (117 euro per uur), terwijl de bouw en administratieve sector het laagst scoren met 62 euro per uur.

Balans werk en privé

Een uitdaging voor veel mkb’ers blijkt de balans tussen werk en privé te zijn. Terwijl het aantal gewerkte uren per week over het algemeen daalt, worstelt een meerderheid (68 procent) met het vermengen van werk- en privétijd, waarbij een derde aangeeft meestal of altijd in het weekend te werken. Vooral jongere ondernemers zijn bereid werktelefoontjes op te nemen in hun vrije tijd, terwijl dit voor oudere ondernemers minder geldt.

Ondanks deze uitdagingen erkent 84 procent van de mkb-ondernemers dat een betere planning en efficiënter gebruik van gewerkte uren kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit en winstgevendheid. Met name grotere bedrijven besteden extra aandacht aan efficiëntieverbeteringen, terwijl kleinere bedrijven hier minder prioriteit aan geven.