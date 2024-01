Helft zzp’ers doet boekhouding zelf

Heeft een zzp’er nog een accountant nodig? Bijna de helft doet de administratie zelf, blijkt uit onderzoek van Boekhouder.nl. De vergelijker waarschuwt dat de doe-het-zelver onder de zzp’ers risico’s loopt op boetes of gemiste fiscale voordelen.

Volgens een onderzoek onder 400 zelfstandigen regelt 49,5 procent de btw-aangifte en het opstellen van de balans zonder hulp van een boekhouder. ‘Dat wordt weliswaar steeds eenvoudiger, maar Boekhouder.nl waarschuwt met name startende zzp’ers voor het risico op fouten die kunnen leiden tot boetes of gemiste fiscale voordelen.’

Boekhouder voor advies

Boekhoud-apps maken vooral de facturering en btw-aangiftes makkelijk. ‘De zzp’er schakelt voornamelijk nog een boekhouder in voor financieel advies, niet meer voor praktische zaken’, concludeert Boekhouder.nl dan ook. Een op de drie zzp’ers gebruikt online boekhoudsoftware en meer dan de helft is hooguit een halfuur per week kwijt aan de boekhouding. Verder denkt bijna driekwart voldoende verstand te hebben van boekhoudkundige zaken.

Een eigen accountant is verstandig voor beroepen die met veel inkoop te maken hebben en voor zzp’ers die maandelijks financiële zorgen ervaren. ‘Het inschakelen van een boekhouder kan voor hen juist verstandig zijn. ‘Een boekhouder kan beter inschatten wat de financiële situatie van de onderneming is en de ondernemer van financieel advies voorzien’, adviseert de vergelijker, die vanwege de eigen naam de accountant consequent boekhouder noemt.