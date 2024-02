Machtiging incasso voorlopige aanslag ook digitaal aan te vragen

Vanaf januari 2024 kunnen belastingplichtigen een machtiging voor automatische incasso voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en de voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet ook digitaal aanvragen.

Een automatische incasso voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zvw kon tot nu toe alleen schriftelijk worden aangevraagd met een papieren formulier. Vanaf begin dit jaar kan de automatische incasso ook digitaal worden aangevraagd. ‘Dat scheelt u en ons papierwerk. En wij kunnen uw aanvraag sneller verwerken, met minder kans op fouten’, belooft de fiscus.

Digitaal een automatische incasso aanvragen kan in het ‘Overzicht betalen en ontvangen’. De aanvrager ziet meteen op het scherm of de aanvraag is gelukt. Binnen tien werkdagen volgt een schriftelijke bevestiging.